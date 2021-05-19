VIDEO: Niña forcejea con secuestrador y escapa en EUA

Una niña de 11 años que esperaba el autobús del colegio en el condado Escambia, al noroeste de Florida, Estados Unidos logró escapar de un presunto secuestrador que incluso la amenazó con un cuchillo y la cargó para llevársela.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la pequeña forcejeó con el hombre, consiguiendo que cayeran al suelo, lo que aprovechó para soltarse y escapar.

A través de un video captado por las cámaras de seguridad de la zona y que fue difundido en Facebook por las autoridades del condado, se observa como la niña logró soltarse del secuestrador y salir corriendo.

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"Ella luchó como un soldado, y uno de estos días le daré un premio por pelear y pelear", declaró a los medios el alguacil del condado de Escambia, Chip Simmons.

En el video se mira cómo la niña está inclinada sobre el pasto, acomodando sus cosas y mira pasar algunos autos, hasta que se detuvo uno del que bajó el sujeto que pretendía secuestrarla, ella permanece sentada esperando el autobús, cuando de repente el hombre corre hacia ella, toma su mochila e intenta correr, pero el hombre la alcanza, la levanta.

Pero ella forcejea con él y caen al suelo, él hombre decide abandonar su intento y corre hacia su auto, mientras la niña se da tiempo de recoger sus pertenencias y también correr.

Hay un detenido por el intento de secuestro

En tanto, la Oficina del Alguacil del Condado de Escambia (ECSO), que está investigando el intento de secuestro, dijo que horas después arrestaron a un sospechoso, un hispano de unos 40 años con "cargos previos por delitos sexuales". Aunque no se precisó el nombre del detenido, las autoridades lo vincularon a estos hechos.

Las autoridades detallaron que el hecho ocurrió la mañana del martes, cuando el hombre, que había estado merodeando en la zona, se bajó de un vehículo blanco y persiguió a la menor. Las autoridades relataron que el sujeto regresó a su vehículo, un Dodge Journey, después del secuestro fallido y se escapó.

El alguacil Simmons dijo que la niña no entendió lo que el hombre le decía porque hablaba español, pero que se sintió incómoda.

Agregó que el hombre ya se había acercado a la niña con anterioridad, hace unas dos semanas, mientras ella esperaba en la parada del autobús.

La niña, vive aproximadamente a unos 100 metros de la parada del autobús y está a salvo en compañía de sus padres.

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