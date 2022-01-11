Guardia Costera de EU rescata a 176 haitianos que viajaban en velero

La Guardia Costera de Estados Unidos (EU) rescató a 176 haitianos que viajaban en un velero de madera sobrecargado, por lo que no estaba en condiciones de navegar.

A través de un comunicado de prensa, la Guardia Costera detalló que la tripulación de vuelo con Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza fue quien detectó dicha embarcación cuando se acercaba a los Cayos de Florida.

Además, detallaron que el velero de madera era de aproximadamente 18 metros de largo y estaba a unos 40 kilómetros al noroeste de Anguilla Cay, Bahamas.

Según las autoridades, el esfuerzo del rescate lo desarrolló la tripulación del guardacosas Paul Clark, quienes les proporcionaron dispositivos personales de flotación a los haitianos a bordo del velero de madera.

The Coast Guard intercepted and assisted in the rescue of 176 Haitians aboard an overloaded sail freighter Monday, in Key Largo, near Ocean Reef. https://t.co/49HRXSDZoZ pic.twitter.com/ZRaHvaUuFk — CoastGuardNews (@CoastGuardNews) January 11, 2022

Haitianos fueron llevados al hospital con síntomas de deshidratación

Tras el esfuerzo del rescate, la Guardia Costera de EU dijo que el velero de madera en el que viajaban los 176 haitianos, no contaba con equipos básicos de salvamento ni luces de navegación.

“Es extremadamente peligroso navegar por el Estrecho de Florida en una embarcación que no está en condiciones de navegar, especialmente frente a los Cayos de Florida, donde el agua es muy traicionera con bajíos y arrecifes”, dijo el suboficial James Kinney.

El equipo de la estación de la Guardia Costera en Islamorada fue quien trabajó con agentes de la ley federales, estatales y locales para detener a los haitianos, reportando que diez de ellos fueron llevados a un hospital por presentar síntomas de deshidratación.

“Gracias a la rápida coordinación entre tantas agencias diferentes, no se perdieron vidas durante esta interdicción”, destacó James Kinney.

La Guardia Costera subrayó que devuelve rutinariamente a las personas interceptadas en el mar a su país de origen.

Hasta el momento, las autoridades ya han rescatado a 557 haitianos en lo que va del año fiscal. La agencia explicó que 418 inmigrantes haitianos fueron rescatados en todo el año 2020; 932 en 2019, 609 en 2018 y 419 en 2017.

