La reactivación del programa denominado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés) ha provocado el arribo de migrantes a la frontera con Estados Unidos (EU).

Este programa obliga a los solicitantes de asilo en EU a esperar en México sus audiencias, por lo que ha tenido como resultado la llegada de miles de migrantes en las ciudades fronterizas, como Mexicali y Tijuana, según activistas que han denunciado albergues saturados.

Esta semana, se espera que se reinicie el MPP que arrancó la semana pasada en Ciudad Juárez, por lo que en días recientes han llegado a las ciudades fronterizas migrantes, principalmente, haitianos.

"Quiero trabajar unos meses aquí, en Tijuana; estuve en Tapachula ocho meses, pero gracias a Dios ya con mi visa (humanitaria) me pude mover", dijo una migrante haitiana que el fin de semana llegó en autobús a dicha ciudad con otro grupo de migrantes.

"Juntando unos centavos me voy para allá (a EU)”, agregó confiada.

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México está rebasado en albergues por la oleada de migrantes

Tomás Diosdado, director de la casa de apoyo a migrantes Alfa y Omega en Mexicali, Baja California, comentó que en las últimas dos semanas solo en Mexicali han llegado 750 haitianos alentados por la reactivación del MPP y comentó que esto solo es el comienzo.

"Los migrantes llegan pensando que es su oportunidad de cruzar (a EU) cuando no es así", agregó Tomás, señalando que estaban rebasados en su capacidad para recibir a los migrantes.

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, la casa de migrantes en México empezó a operar con menor capacidad para evitar la propagación del virus; sin embargo, los flujos de personas huyendo de la violencia y pobreza de sus países no pararon.

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que la semana pasada, el gobierno de EU envió a los primeros dos migrantes bajo el MPP a Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, sin embargo, para el martes ya sumaban 113 devoluciones similares.

Organismos de derechos humanos han criticado duramente el MPP, que inició en 2019, cuando fueron enviados a México unos 70 mil migrantes sin acceso a educación, empleo, salud y vivienda, pero ni México ni Washington han aclarado hasta ahora cuánto tiempo podría durar esta vez dicho programa.

