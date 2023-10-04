Guardia Nacional localiza metanfetamina en bolsas con carbón activo para mascarillas

¡Hasta en los productos de belleza! En Querétaro, la Guardia Nacional detectó un envío por paquetería con bolsas etiquetadas como carbón activo, usualmente empleado para mascarillas faciales, pero en esta ocasión contenían la droga sintética denominada cristal.

La Guardia Nacional reveló que elementos realizan labores para frenar el tráfico y distribución de drogas, divisas y armas de fuego en la entidad. Por este motivo, ingresaron acompañados de un binomio canino a una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el municipio de Colón, el único en el país nombrado en honor a Cristóbal Colón.

Al realizar inspecciones al alzar, notaron que el perro entrenado se acercó a una caja en particular, la cual según informó la GN, provenía de Morelia, Michoacán, para ser trasladada a Texas, Estados Unidos.

Hallan droga sintética en bolsas con carbón activo para mascarillas

Los agentes se acercaron al paquete para realizar una inspección a profundidad, situación que llevó al hallazgo de 15 bolsas plásticas etiquetadas como carbón vegetal activo para mascarillas, pero que en realidad contenían una sustancia conocida como cristal.

En una empresa de mensajería del municipio Colón en #Querétaro, la #GuardiaNacional, con apoyo de binomios caninos, interceptó el envío de bolsas etiquetadas como mascarillas faciales, que contenían en su interior aparente droga sintética crystal. pic.twitter.com/C1ojg36erq — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 3, 2023

La droga fue asegurada por la Guardia Nacional y puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Querétaro, para que siga con la indagatoria sobre el narcótico.

"Guardia Nacional refrenda su compromiso con la ciudadanía de impedir en el país el traslado y la distribución de todo tipo de sustancias que afecten la salud de la población", concluyó la institución.

Aseguran droga en paquete de mensajería

Un día antes, los oficiales de la Guardia Nacional encontraron mariguana en un paquete de mensajería, pero ahora en un establecimiento al interior del Aeropuerto Internacional de Cancún.

"Tras efectuar una revisión minuciosa, al interior de la caja de cartón localizaron doce bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana", informó la dependencia. Los paquetes en cuestión procedían de Puebla, pero se desconoce si serían trasladados o se quedarían en Quintana Roo.