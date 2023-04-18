Gobierno de México explica qué es y cómo identificar la metanfetamina

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Gobierno de México dio a conocer qué es y cómo identificar la metanfetamina, sin duda, una de las drogas más letales actualmente.

De acuerdo con la secretaría de Salud Pública, el consumo de la metanfetamina supera al de cualquier otra droga en México, incluso superando el alcohol, por lo que es considerada como la sustancia de mayor impacto desde 2018, generando un importante problema en el país.

¿Qué es la metanfetamina y para qué sirve?

La metanfetamina son estimulantes sintéticos sumamente adictivos que afectan al cerebro y otras partes del cuerpo, es similar a la anfetamina, un fármaco para tratar problemas de hiperactividad y de sueño.

Se conoce con nombres como:



Cristal

Crico

Azul

Hielo

Anfeta

Meta

Ice

Speed

El gobierno federal señaló que el consumo de metanfetamina se fue expandiendo, pues en 2013 comenzó en el norte del país y para 2021 ya se había desplazado en la mayoría de la República Mexicana.

¿Qué se siente con la metanfetamina?

La metanfetamina tiene en efectos similares a la anfetamina. Esto es lo que se siente a corto plazo después de consumir metanfetamina:



Poco apetito.

Euforia.

Quita el sueño.

Respiración rápida.

Latidos irregulares.

Adicción o dependencia.

Problemas de memoria.

Golpe de calor.

A largo plazo:



Pérdida de peso excesiva.

Fatiga.

Psicosis.

Problemas dentales graves.

Ansiedad y depresión grave.

Complicaciones del corazón.

Aumento de la violencia.

Muerte.

Casi la mitad de la población adicta a la metanfetamina en México comenzó su consumo entre los 18 y 25 años, pues es el momento donde hay más vulnerabilidad; es más frecuente que consuman metanfetamina si antes ya tenían registro de marihuana, alcohol o tabaco.

Asimismo, se señaló que el crecimiento del consumo de metanfetamina en el país se debe a la alta disponibilidad de la droga, pues a diferencia del fentanilo, la primera sustancia se elabora en laboratorios clandestinos.

¿Cómo se utiliza la metanfetamina?

De acuerdo con el gobierno de México, la metanfetamina tiene diversas presentaciones como:



Cristales o piedras blancoazulosas o traslúcidas.

Polvo blanco.

Tabletas.

Cápsulas

Las formas de uso de la metanfetamina son:



Inyectada.

Ingerida.

Inhalada.

Fumada.

Por último, la Secretaría de Salud recordó a la población sobre las estrategias de apoyo y prevención para la adicción de drogas como la metanfetamina. Se puede pedir ayuda en la Línea de Vida, al 800-911-200 y al Contacto Joven vía WhatsApp, donde se hace un acompañamiento emocional, gratis y anónimo.