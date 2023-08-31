“Es violatorio": AMLO explica qué pasó con el miembro de la Guardia Nacional que disparó a migrante

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el miembro de la Guardia Nacional de Texas que disparó a un migrante mexicano en días pasados.

"Lo del herido, en Ciudad Juárez, afortunadamente ayer fue dado de alta; sin embargo, hay una investigación, la persona que disparo de la guardia de Texas, tenemos el reporte que fue suspendido temporalmente del cargo, en tanto no se lleve a cabo la investigación completa", señaló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ informó que ya fue dado de alta el mexicano baleado en Ciudad Juárez y fue suspendido el elemento de la Guardia Nacional de Texas quien presuntamente disparó pic.twitter.com/0AACp4Ijko — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

AMLO señala de violatorio que miembro de la GN disparara contra migrante

"Argumentan de que fue en defensa de un migrante, que el herido quería hacerle daño a un migrante y que por eso él disparó, primero al aire y luego a la persona, pero es violatorio del derecho internacional, porque no se puede disparar desde el lado estadounidense al otro lado del río, que ya es nuestro territorio", concluyó.

En ese sentido, consideró como prioritario atender las causas de migración junto con el gobierno estadounidense. Se lanzó contra el gobierno estadounidense de aprobar acciones como el envío de armas o entrega de dinero para el conflicto entre Rusia y Ucrania; sin embargo, critican el tema migratorio.

Aunado a ello, refirió que las críticas hacia México por parte de Estados Unidos son cuestionables, pues vinculan a la migración con el tema de narcotráfico. “Cada vez que haya un cuestionamiento infundado hacia nuestro país, va a haber respuesta. No somos la piñata de nadie”, reiteró.

Migrante fue agredido por un miembro de la Guardia Nacional

Los hechos se registraron durante la noche del sábado cuando los agentes de Texas recorrían la frontera como parte del operativo que lanzó el gobernador del estado, Greg Abbott.

El Departamento Militar de Texas, encargado de supervisar a la GN, confirmó que uno de sus soldados descargó el arma contra el migrante, después identificado como Darwin José García, de 37 años y originario de Veracruz.

Darwin José fue herido en la pierna derecha, por lo que requirió de los paramédicos y trasladado al hospital de Ciudad Juárez, donde horas más tarde fue dado de alta.