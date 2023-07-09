Preocupa el intento de judicializar el proceso electoral: OEA sobre resultados de elecciones presidenciales en Guatemala

La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por lo que consideró un intento de judicializar el proceso electoral en Guatemala, donde impugnaciones de partidos políticos han causado una demora de más de un mes en los resultados oficiales de la primera ronda de la elección presidencial.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió tarde el viernes prorrogar por 10 días más una suspensión de los resultados, después de que otro tribunal ordenó el fin de semana pasado revisar los sufragios de la primera vuelta del 25 del junio tras una solicitud de un bloque de nueve partidos de derecha.

La Misión verificó que, luego de este proceso, no se develó ninguna irregularidad grave y que no se registraron cambios significativos respecto de los resultados preliminares del domingo 25 de junio. Organización de Estados Americano (OEA)

En un comunicado la misión de la OEA en Guatemala expresó "su preocupación sobre el intento de seguir judicializando el proceso electoral y consideró "innecesario el tono en el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha dirigido al TSE" en la conducción de las elecciones, en relación a la autoridad electoral.

La misión de la OEA en Guatemala dijo también que no había develado irregularidades graves en la votación y que no registraba cambios significativos respecto de los resultados preliminares de la primera ronda.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó una revisión de los sufragios después de la solicitud de un cotejo y un pedido de los nueve partidos para suspender los resultados por un posible "fraude".

Según los resultados preliminares en Guatemala, la ex primera dama Sandra Torres avanzó a la segunda ronda de los comicios, junto con el ex diplomático de centroizquierda Bernardo Arévalo. El balotaje está previsto para el 20 de agosto.

Otros organismos internacionales y gobiernos han manifestado su preocupación por las demoras en el proceso de votación en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral indicó que los cómputos preliminares de la votación se mantienen sin variaciones.

Misión Electoral de la OEA observa la conclusión de las audiencias de revisión de actas en Guatemalahttps://t.co/N6RqbfX2lC pic.twitter.com/YVEozYIBEm — OEA (@OEA_oficial) July 8, 2023

¿Cuándo se conocerán los resultados en Guatemala?

Los resultados de las elecciones presidenciales en Guatemala, en su primera ronda, se conocerán la próxima semana. Así lo confirmó el Tribunal Supremo Electoral.

Cientos de personas protestaron en ciudad de Guatemala en las últimas horas reclamando que se mantengan los resultados de la primera vuelta.