Guatemala refugia a sus primeras familias ucranianas

Este viernes, Guatemala recibió por razones humanitarias a dos familias ucranianas que huyeron del conflicto entre Rusia y Ucrania, buscando protección en la nación centroamericana. Las dos familias ucranianas, con un total de ocho personas, entre ellas varios niños, llegaron en un vuelo comercial procedente de Varsovia al Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, dijo el Instituto Guatemalteco de Migración, en un comunicado.

Cuatro familias ucranianas más, serán refugiadas en Guatemala

Con respecto a la llegada de más refugiados de Ucrania a Guatemala, el Instituto de Migración mencionó que se espera la llegada de otro vuelo con cuatro familias ucranianas.

El resto de las familias aterrizarán en otro vuelo más tarde, añadió. En total serán 18 personas las que llegarán al país centroamericano, pero en los "próximos días" se esperan más, dijo la autoridad, sin dar detalles. Además, para el próximo lunes está previsto que ingresen otras cuatro familias ucranianas.

El instituto informó que se extendió un pase especial por razones humanitarias a los ucranianos para garantizar "el ingreso y permanencia en territorio guatemalteco”; sin embargo, no mencionó cuánto tiempo podrían estar en el país.

#Migración | El Gobierno del presidente @DrGiammattei continúa brindando apoyo a los ciudadanos ucranianos que quieran buscar refugio en Guatemala.https://t.co/2t7TyNcmTg — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 12, 2022

Millones de personas han huido de Ucranias tras conflicto con Rusia



Más de 2.5 millones de personas han huido de Ucrania y otras dos millones han sido expulsadas de sus hogares dentro del país desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual se llevó a cabo el 24 de febrero, informaron el viernes agencias de la ONU.

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) dijo también el viernes que ha confirmado la muerte de 564 civiles en Ucrania desde el inicio del conflicto, incluidos 41 niños, aunque se cree que el número real de víctimas es considerablemente más alto.



Empresas han suspendido actividades tras conflicto entre Rusia y Ucrania

Se reporta que al menos 330 empresas han decididó suspender ventas o actividades en Rusia, debido al grave conflicto.

Empresas importantes como McDonald's, empresa que ha trabajado en territorio ruso por más de 30 años, informó hace algunos días la suspención temporal de actividades en el país; sin embargo afirmaron que seguirán apoyando a sus más de 62 mil empleados en Rusia, a pesar de haber cerrado sus 847 tiendas. Ha esta decidisión se unieron más empresas como CocaCola, Pepsi y Starbucks.

Con información de Reuters.