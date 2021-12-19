Identifican a 12 víctimas de masacre en Guatemala

Las autoridades de Guatemala identificaron a 12 de las 13 víctimas de la masacre que dejó la disputa territorial en las aldeas Nahualá e Ixtahuacan, donde se vivieron enfrentamientos durante el viernes y sábado.

Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad y al menos tres personas de la tercera edad y según los reportes, las personas respondía al nombre de:

Lorenzo Tambriz Ixquier, de 54 años.

Isabel Cotiy mamá, de 48 años.

Manuel Chox, de 68 años.

Catarina Guarchaj, de 60 años.

Antonia Rosalía Guarchaj, de 24 años.

Manuela Tzaput Rosario, de 20 años.

Alonzo Guarchaj Ixquier, de 78 años.

Pascuala Tziquin Guarchaj.

Los menores de edad que murieron en la masacre de Guatemala fueron identificados como:

María. de 16 años.

Miguel, de 14 años.

Manuela, de 10 años.

Martín, de 5 años.

Los cuatro menores de edad identificados tenían el apellido 'Tambriz Cotiy'.

¿Por qué sucedió la masacre de Guatemala este fin de semana?

Este fin de semana, un contingente de la Policía Nacional Civil de Guatemala localizó el cuerpo del agente Luis Herbert Reynos, quien se presume fue asesinado por pobladores de Nahualá. También se reportó la retención de un agente de la Policía Nacional Civil y junto con varias personas.

Tras esto, un nuevo contingente de aproximadamente 400 elementos de la Policía Nacional Civil ingresó para tomar el control de la comunidad.

Al llegar al lugar, los elementos localizaron a 13 personas fallecidas, las cuales, aparentemente, fueron asesinados con arma de fuego de grueso calibre M 16 y AK 47.

Entre los muertos se contabilizó a dos niñas y dos niños, ambos menores de edad, además de cinco mujeres y tres hombres, quienes aún no han sido identificados

Según el comunicado oficial, la masacre se originó por una disputa territorial entre los municipios de Nahualá e Ixtahuacan, este fin de semana.

De acuerdo con las autoridades de Guatemala, la disputa entre estos municipios tiene muchos años, pero el país lamenta que en esta ocasión haya menores de edad entre las víctimas mortales.