Policía de Guatemala halla 12 muertos tras disputa territorial

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó este sábado que halló 12 muertos en un poblado ubicado al oeste de dicho país centroamericano, donde se mantiene una disputa territorial desde hace décadas.

Autoridades de Guatemala también dieron a conocer que entre las personas muertas había mujeres y niños, quienes eran habitantes de la aldea Chiquix, ubicada en el lado de Nahualá, misma que colinda con Santa Catarina Ixtahuacán, poblado con el que enfrentan la disputa territorial.

“Policía localiza 13 fallecidos en aldea Chiquix, Nahualá, Sololá, por intolerante e incomprensible fratricidio”, así describieron el hecho las autoridades guatemaltecas, ello mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Policía de Guatemala lamentó que entre los muertos hubiera niños

De acuerdo con el documento oficial, la disputa territorial data de hace muchos años y ha provocado varios conflictos entre los residentes de los dos municipios; sin embargo, lamentaron que en esta ocasión se hayan visto involucrados menores de edad, pues la Policía aseguró los cuerpos de al menos tres niños muertos.

Además, informaron sobre el asesinato de un policía durante el enfrentamiento armado, así como dos elementos más que resultaron heridos.

“Entre los fallecidos hay niños, hombres y mujeres que se suman a la trágica muerte del agente de PNC, con el que son 13 fallecidos y dos agentes más que resultaron heridos; en la escena hay un camión semi quemado y una patrulla con perforaciones de bala”, expresaron en el comunicado.

La Policía Nacional de Guatemala añadió que estaba involucrando a los líderes de las dos comunidades para esclarecer los hechos y así prevenir la violencia futura. La Defensoría del Pueblo también recomendó reforzar la presencia policial en la zona.

“Desde el primer momento se ha designado a los policías necesarios para dar con los responsables de estos crímenes y hacer evaluaciones de nuevas estrategias para trata de frenar más hechos lamentables”, señalaron.

La disputa territorial, que se remonta a más de 100 años, ha enfrentado una vez más a los habitantes de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.