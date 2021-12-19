Repatrian a Guatemala cuerpos de migrantes accidentados en Chiapas

Los restos de cuatro migrantes fallecidos en la volcadura de un tráiler en la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Chiapas, el pasado 9 de diciembre, fueron repatriados a Guatemala la noche del sábado.

A las 23:34 del sábado, un avión chárter con número de matrícula XA-VCI procedente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contratado por el gobierno de México, llegó al aeropuerto La Aurora, hangar perteneciente a la Fuerza Aérea de Guatemala.

Una vez en dicho país, las autoridades entregaron los cuerpos de las víctimas a sus familiares, en carrozas funerarias.

De los repatriados tres son del departamento de San Marcos, a 275 kilómetros de la capital del país Centroamericano, el otro es originario de Chimaltenango, a 51 kilómetros.

La repatriación de los migrantes se dio en el marco del Día Internacional del Migrantes y, de acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, México cubrirá el costo de la repatriación.

Ayer a las 11 de la noche arribaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca cuatro de los 56 cuerpos de víctimas de la tragedia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Reporta @luis_lamadrid pic.twitter.com/Ov5QjVOfh0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 19, 2021

Autoridades anuncian repatriación del resto de los migrantes muertos

El vicecanciller de Guatemala, Eduardo Hernández, adelantó que ya tienen identificadas a 20 de las 56 víctimas del accidente en Chiapas.

De igual forma, dijo que los otros cuerpos serán repatriados en cuanto se cumplan los procesos de identificación por parte de ambas naciones. Lo cual puede suceder en los próximos días.

Además, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, compartió que actualemente han recibido 147 solicitudes de guatemaltecos que tienen familiares migrantes desaparecidos, por lo que es probable que hayan estado en el accidente.

Por su parte, Raúl del Río, secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), adelantó que las autoridades de los departamentos de Cobán, Quiché y San Marcos trabajan para recopilar información y paradero de los familiares de los migrantes restantes.

Insistió en que aquellos que sospechen de tener a un familiar dentro de los fallecidos por el accidente, deben de ponerse en contacto lo antes posible.

El vicecanciller de #Guatemala, Eduardo Hernández, confirma que de 20 cuerpos que se conoce su identidad, 6 ya han sido identificados por los familiares. pic.twitter.com/NrC0bkRomY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 19, 2021

Guatemala da estatus de migrantes hospitalizados en Chiapas

Las autoridades de Guatemala anunciaron que actualmente 51 migrantes continúan hospitalizados en Chiapas, de ese total, 37 están en estado grave, 14 con lesiones sin gravedad. Por otra parte, anunciaron que 50 migrantes abandonan el hospital de forma voluntaria.