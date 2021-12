VIDEO: Busca a su hijo, cree que iba en tráiler accidentado en Chiapas

Don Ricardo Toj viajó el domingo pasado desde Canilla, departamento de Quiche, Guatemala, a Chiapas en busca de su hijo, Estanislao Toj de la Cruz; cree que subió al tráiler que sufrió un accidente el jueves pasado en Chiapa de Corzo y por el que murieron 56 migrantes.

El hombre supone que su hijo viajaba en el tráiler pues desde que ocurrió el trágico accidente no tiene noticias del joven de 18 años, por lo que al conocer lo ocurrido decidió viajar a México para localizarlo.

Me dijo que me iba a mandar un par de audios cuando el llegara allá después yo me quedé esperando toda la tarde el jueves, ya no recibí mensajes, ni audio, nada, yo estoy preocupado y dónde vi este accidente me preocupé mucho y he escuchado la noticia y tanto y no he escuchado información de él.

El joven buscaba el sueño americano, Estanislao Toj tiene 18 años y salió de Guatemala dispuesto a llegar a Estados Unidos, pero desde el jueves pasado no se sabe nada de él y su familia ya está desesperada.

Don Ricardo Toj recordó que decidió apoyar a su hijo y confía en tener buenas noticias de Estanislao en las siguientes horas.

“Yo como le dije que si él tiene todo el deseo, lo apoyé verdad, y lastima, lastima, yo espero en Dios ojalá que él... espero buenas noticias de él, que él esté en vida, es lo que más quiero”, declaró el hombre a Fuerza Informativa Azteca.

Estanislao no aparece en la lista de migrantes heridos en el accidente del tráiler; no está, no lo encuentra y pide a la población que si lo ha visto pueda brindar información a las autoridades y poder estar con él muy pronto.

Azteca Noticias

Guatemaltecos viajan a Chiapas para cuidar a familiares hospitalizados

En tanto, familiares de algunos migrantes heridos han decidido viajar a Chiapas y se han instalado afuera de los hospitales en donde son atendidos sus seres queridos.

Don Ignacio relató que viajó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para visitar a su hija, quien viajaba en el tráiler que se volcó en Chiapa de Corzo y a quien reportan estable de salud.

“Ella no ha hablado, está todavía herida y no la puedo obligar para que hable... es por una necesidad, tiene estudio de bachiller y encontró de que... me dijo: papá perdóname porque hice esto pero fue por ayudarte, pero me salió mal. Nosotros no tenemos dinero para brindar más estudio y es lo que ella vio”, relató sobre su hija.

Azteca Noticias

Con información de Alberto Chamé Lira y Ery Acuña, Fuerza Informativa Azteca (FIA).