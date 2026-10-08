Hallan al menos 30 personas sin vida dentro de autobuses y suspenden el transporte público

Al menos 30 personas murieron y otras 18 resultaron heridas tras un ataque de Rusia contra dos autobuses de transporte público en Kramatorsk, ciudad ubicada en el este de Ucrania y cercana a la zona de enfrentamientos; el saldo fue confirmado por autoridades regionales después de que los vehículos fueran alcanzados durante la mañana de este jueves 8 de octubre .

El impacto destruyó los autobuses y provocó un incendio que dejó los vehículos calcinados; ante la gravedad del ataque, las autoridades de Kramatorsk determinaron suspender temporalmente el transporte público en la ciudad, mientras los equipos de emergencia y las corporaciones correspondientes atendían las consecuencias del bombardeo .

Así ocurrió el ataque contra los autobuses

De acuerdo con los primeros reportes, los dos vehículos circulaban por Kramatorsk cuando fueron alcanzados por una bomba aérea rusa; la policía señaló que se trató de una bomba planeadora.

Las imágenes difundidas después del ataque mostraron restos de los autobuses sobre la carretera, además de daños provocados por el fuego y los escombros; el lugar se encuentra en una zona especialmente expuesta debido a su cercanía con la línea del frente en el este de Ucrania.

El número de víctimas aumentó conforme avanzaron las labores de atención y evaluación de los daños; inicialmente se había reportado una cifra menor de fallecidos.

Al menos 30 personas fueron halladas sin vida en dos autobuses en Kramatorsk, Ucrania, tras un bombardeo de Rusia; autoridades suspendieron transporte público.|Especial

Ucrania enfrenta nuevas víctimas por ataques aéreos

El ataque contra los autobuses ocurrió apenas un día después de otro bombardeo ruso que dejó 22 personas muertas en un edificio residencial de Pryluky, entre ellas cinco menores de edad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que durante los últimos dos días los ataques aéreos habían dejado 78 personas fallecidas y 215 heridas en distintas zonas de Ucrania.

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Zelenski cuestiona el respaldo de Estados Unidos

Tras el ataque en Kramatorsk, Zelenski cuestionó la postura de Estados Unidos frente al conflicto y pidió ampliar el acceso de Ucrania al sistema de comunicación satelital Starlink, al considerar que podría contribuir a localizar lanzadores de misiles balísticos rusos.

El mandatario también criticó que Washington mantenga conversaciones relacionadas con posibles proyectos económicos con Rusia mientras busca avanzar hacia una salida negociada de la guerra; sus declaraciones se produjeron mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución al conflicto.