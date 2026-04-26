En plena guerra y dentro de una bolsa: dron rescata a gato y perro tras volar 12 km en Ucrania

Colgados de un dron y dentro de bolsas especiales, un gato y un perro fueron evacuados en plena zona de guerra en Ucrania ; el rescate ocurrió a inicios de abril de 2026 cerca de Kupyansk, en la región de Járkov, donde soldados lograron sacarlos del frente tras un vuelo de más de 10 kilómetros sobre territorio en disputa.

¿Cómo fue el rescate en zona de guerra en Ucrania?

La operación fue realizada por elementos de la 14.ª Brigada Mecanizada Independiente, quienes enfrentaban condiciones de combate activas; ante el riesgo de cruzar a pie, optaron por usar un dron de carga para trasladar a los animales a una zona segura, en un movimiento que requirió precisión y control durante todo el trayecto.

Los animales, identificados como Barsik, un gato, y Zagybluk, un perro, vivían con las tropas en posiciones avanzadas luego de ser abandonados por sus dueños; con el incremento del peligro en el área, los militares decidieron evacuarlos sin exponer al personal, por lo que los colocaron en bolsas transpirables diseñadas para protegerlos durante el traslado.

Sujetados al dron, fueron transportados a baja altura sobre el campo de batalla; el recorrido implicó maniobras cuidadosas para evitar riesgos en una zona donde cualquier error puede ser crítico, hasta lograr aterrizar en un punto fuera de peligro.

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Traslado de alto riesgo en el frente

El vuelo no solo implicaba la distancia, sino también las condiciones del entorno; mover carga en un dron dentro de una zona activa exige estabilidad y experiencia, especialmente cuando se trata de seres vivos, por lo que el éxito de la operación dependió directamente de la pericia del operador.

De acuerdo con reportes, el traslado se completó sin incidentes; ambos animales llegaron con vida a la retaguardia, donde actualmente permanecen bajo resguardo de los propios soldados.

¿Qué pasó con los animales tras el rescate?

Tras la evacuación, Barsik quedó en espera de reencontrarse con un militar que lo cuidaba antes de resultar herido; Zagybluk, en cambio, permanece con la unidad en una zona más segura, donde continúa conviviendo con las tropas.

Desde el inicio del conflicto, organizaciones como UAnimals han reportado la evacuación de más de 10 mil animales en Ucrania; entre ellos no solo gatos y perros, también caballos, vacas e incluso especies menos comunes que quedaron atrapadas en zonas de combate.

Barsik y Zagybluk lograron salir con vida; otros casos siguen dependiendo de operativos similares en medio de condiciones que no dan margen de error.