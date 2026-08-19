El exministro de Defensa de Ucrania desafía a Zelenski y pide elecciones presidenciales en plena guerra

En el desafío político interno que más afecta la estabilidad del gobierno del presidente Volodymyr Zelenski desde el inicio de la invasión rusa en 2022, el popular exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, hizo un llamado público para llevar a cabo elecciones presidenciales en el país, a pesar de la ley marcial que las impidió en 2024.

A través de un video difundido en YouTube, Mykhailo Fedorov, de 35 años, argumentó que la democracia ucraniana no puede ser rehén de Rusia y solicitó encontrar un mecanismo legal y seguro para reanudar el proceso electoral incluso en las condiciones de una guerra prolongada.

Ukrainians rallied in Kyiv in support of former Defense Minister Mykhailo Fedorov's call for wartime elections, expressing support for leadership renewal but voiced concerns about the practicality of voting during Russia's invasion pic.twitter.com/7blA2mxljQ — Reuters (@Reuters) August 19, 2026

Acusa de corrupción en el país

El posicionamiento de Mykhailo Fedorov rompe el consenso político mantenido en Kyiv desde el inicio de la guerra, período durante el cual la legislación ucraniana prohíbe explícitamente la celebración de comicios bajo la ley marcial. El mandato constitucional de Volodymyr Zelenski concluyó formalmente en mayo de 2024, pero los comicios fueron postergados por motivos de seguridad.

En su discurso, Mykhailo Fedorov denunció que Ucrania enfrenta una «crisis sistémica de gobernanza» impulsada por instituciones temerosas al cambio y criticó la corrupción oficial, señalando que la reforma que emprendió en los procesos de compras militares contribuyó a su sorpresiva destitución en julio.

La salida de Mykhailo Fedorov, quien fuera el ministro más joven en la historia de Ucrania al asumir la cartera de Digitalización a los 28 años, generó ritos de tensión con el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Oleksandr Syrskyi. Aunque Volodymyr Zelenski destituyó a Oleksandr Syrskyi poco después bajo presión popular, miles de manifestantes han continuado movilizándose en las calles de Kyiv para exigir el retorno de Mykhailo Fedorov. Encuestas recientes señalan que el exministro aventajaría a Volodymyr Zelenski en una eventual segunda vuelta electoral.

BREAKING: Former Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov called for restoring elections even during a prolonged war, saying Ukraine must find a “legal, safe and realistic mechanism” to resume the democratic process.



He argued that “democracy cannot be held hostage by Russia”… pic.twitter.com/gb19llnI6R — Clash Report (@clashreport) August 18, 2026

Ya fue designado un nuevo Ministro de Defensa

Pocas horas después del mensaje de Mykhailo Fedorov, la Rada Suprema (parlamento de Ucrania) votó con 312 votos a favor y 2 en contra la confirmación de Yevhenii Khmara como nuevo ministro de Defensa, a propuesta del presidente Volodymyr Zelenski.

Yevhenii Khmara, un oficial de carrera procedente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), cuenta con trayectoria en operaciones tácticas y tecnológicas de combate. Durante su intervención ante el parlamento en Kyiv, el nuevo ministro se comprometió a reducir el potencial bélico de Rusia y forzar una paz justa.

Continúan atacando a Rusia

En el frente económico del conflicto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la reconstrucción con apoyo estatal de los almacenes comerciales dañados por ataques con drones de Ucrania. Las operaciones ucranianas se han concentrado en más de 20 centros logísticos del gigante del comercio electrónico Wildberries en territorio ruso.

A pesar de llamar los atentados ataques terroristas que generan pérdidas materiales, Vladimir Putin aseguró que la infraestructura comercial de Rusia mantiene su operatividad de manera resiliente frente a la presión militar.