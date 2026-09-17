De policías a detenidos: investigan a siete agentes por desaparición en Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez, donde fueron detenidos siete policías municipales presuntamente relacionados con la desaparición de una persona ocurrida el pasado 11 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia este jueves 17 de septiembre, el operativo se realizó en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

Las autoridades también aseguraron dos patrullas oficiales como parte de las acciones desplegadas en el municipio.

Siete policías, bajo investigación por hechos del 11 de septiembre

La Fiscalía estatal informó que los agentes detenidos estarían relacionados con los hechos registrados sobre la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, en el municipio de Coyuca de Benítez.

En el comunicado, la dependencia señala que cumplimentó una orden de aprehensión contra siete policías municipales, aunque no proporciona detalles sobre la identidad de la persona desaparecida ni explica las circunstancias específicas en las que ocurrieron los hechos investigados.

Tampoco se precisan las funciones que desempeñaban los agentes señalados ni el momento en que presuntamente habrían participado en la desaparición.

El despliegue en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal forma parte de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo en el marco de la investigación.

¿Qué pasará con los policías detenidos?

Tras su detención, los siete imputados serán puestos a disposición del juez de control que los requiere, de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Será ante la autoridad judicial donde se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido en la ley.

La dependencia no informó en su comunicado cuándo se realizaría la primera audiencia ni detalló los elementos de prueba que serán presentados ante el juez.

La intervención de las autoridades ocurre mientras continúa la investigación de los hechos registrados el 11 de septiembre en la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo.

Fiscalía de Guerrero asegura que investigará a responsables

Al informar sobre el operativo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos, independientemente de quiénes sean las personas involucradas.

La institución sostuvo que llevará ante la justicia a quienes resulten responsables, conforme al resultado de las investigaciones y las determinaciones de las autoridades competentes.

Es importante señalar que los siete policías detenidos son considerados inocentes mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente. La detención y la imputación no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.