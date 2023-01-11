Se llevan a cabo los premios de los Globos de Oro 2023 y ya hay un mexicano galardonado, pues durante la gala que premia a lo mejore de la televisión y el cine en Estados Unidos, el director Guillermo del Toro recibió el reconocimiento por su película "Pinocho", estrenada en noviembre de 2022 y bajo el rubro de "Mejor Película Animada".

Así lo dio a conocer la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, quienes reconocieron a Del Toro por la película "Pinocchio" y le entregaron el galardón correspondiente a la 80ª entrega de los Globos de Oro.

"¡Nuestro GANADOR del Globo de Oro a la Mejor Película - Animada es Pinocchio Movie! ¡Felicidades! (...) ¡Un testimonio de la asombrosa creatividad e imaginación mostrada en esta película!", escribió la cuenta oficial de los Golden Globes en redes sociales.

Congratulations to @pinocchiomovie for taking home the Golden Globe award for Best Picture - Animated! A testament to the amazing creativity and imagination displayed in this film! 🙌



The #GoldenGlobes are LIVE on NBC and Peacock! pic.twitter.com/fzflOcnjQP — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Al momento de recibir el galardón, Guillermo del Toro le dedicó unas palabras al género con el que ganó el Globo de Oro este 2023 por "Pinocho", pues se refirió a la animación en las películas como un medio para transmitir un mensaje, y no lo encasilló exclusivo de las producciones infantiles.

"La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio", afirmó el exitoso director de cine de 58 años, quien en 2017 también recibió el Globo de Oro, pero como mejor director de la película "La Forma del Agua".

Por este motivo, Del Toro ya puede presumir dos estatuillas recibidas durante la gala de los Globos de Oro, primera vez con una película animada y que también aspira a ser premiada en los Premios Óscar, donde su película ya fue preseleccionada en distintos rubros y contra otras producciones mediáticas.

Globos de Oro 2023: Guillermo del Toro ganó a “Mejor Película Animada” por “Pinocho”

¿Dónde se puede ver "Pinocho" de Guillermo del Toro?

La película animada de "Pinocho" está disponible a través de la plataforma de streaming de Netflix desde el pasado 10 de diciembre; de igual forma es posible asistir a la Cineteca Nacional, ubicada en el sur de la CDMX, donde se han estado ofreciendo proyecciones desde su estreno.

"Pinocchio", como es conocida de forma internacional, tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y fue filmada en estudios de Guadalajara, Jalisco, tierra de donde es originario el director Guillermo del Toro.

Cuenta con una duración de una hora con 54 minutos, fue grabada con la técnica de stop-motion y es una reinterpretación del clásico cuento de Carlo Colladi; sin embagro, en esta ocasión está ambientada en el auge del fascismo en Italia, donde Pinocchio, la marioneta de madera, busca encontrar su lugar en la vida.

