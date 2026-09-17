Reabren comercio ganadero entre México y EU tras gusano barrenador: ¿cuándo volverá a pasar ganado por Santa Teresa?

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunció que se prevé reabrir el puerto de Santa Teresa, Nuevo México, el próximo jueves 24 de septiembre, lo que permitirá el paso de ganado, es decir las primeras cabezas de res a territorio estadounidense tras más de un año de cierre.

El puerto permaneció cerrado debido a la amenaza que vivió la ganadería por el gusano barrenador, una plaga que afectó a toda la industria ganadera.

De acuerdo con Rollins, actualmente se registran 2 casos activos y 48 casos confirmados de gusano barrenador en Estados Unidos.

¡Se reactiva el comercio ganadero!



Tras más de un año de cierre por la amenaza del gusano barrenador, Estados Unidos prevé reabrir el puerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 24 de septiembre, permitiendo nuevamente el ingreso de ganado.



Así lo informó la secretaria de… pic.twitter.com/MHlj1qIzix — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

En Nuevo México, señaló, hay cero casos, situación que permitió dar luz verde a la reapertura del puerto fronterizo. Con esta medida, se prevé el reinicio del comercio ganadero a través de Santa Teresa a partir del 24 de septiembre.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador de ganado es la fase de larva de mosca llamada Cochliomyia hominivorax que pone sus huevos en heridas abiertas o mal tratadas en animales, incluyendo a los perros o cualquier otro mamífero.

Una vez que eclosionan, las larvas se alimentan directamente del tejido de la carne, provocando lesiones que pueden hacer que la infección avance rápidamente. Además, suelen alimentarse durante cinco a siete días del animal, para después llegar a su fase de moscas adultas.

Por ello, es importante revisar cualquier herida en el ganado, especialmente si aumenta de tamaño, comienza a desprender un olor desagradable, presenta sangrado o contiene pequeñas larvas blancas o rosadas que se mueven, ya que podrían ser señales de alerta.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, indica que los animales infectados por el gusano barrenador tienden a separarse del grupo, muestran signos de depresión, pérdida de apetito y molestias en las heridas. Sin tratamiento, pueden morir entre 7 y 14 días después debido a toxicidad o infecciones secundarias.

La reapertura de Santa Teresa está prevista para este 24 de septiembre, después de más de un año de cierre por la amenaza del gusano barrenador.

La medida permitirá nuevamente el paso de ganado hacia territorio estadounidense, mientras autoridades mantienen el seguimiento de los casos de esta plaga que genera pérdidas millonarias en el sector.