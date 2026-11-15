Un informe del Centro Miranda para la Democracia señaló que Gustavo Petro guardó silencio y ayudó a limpiar la imagen de Nicolás Maduro tras el fraude electoral que le permitió aferrarse al poder en Venezuela.

Qué dice el informe del Centro Miranda sobre Gustavo Petro y Nicolás Maduro

La investigación sostiene que las decisiones del presidente colombiano beneficiaron y disminuyeron la presión sobre el régimen de Caracas, y estas acciones las clasificó como un “blanqueamiento”.

“Después del 28 de julio de 2024, los llamados a la mediación y al diálogo acompañaron decisiones que redujeron el costo internacional del fraude electoral. Ese es el patrón que este informe denomina ‘blanqueamiento’”, destaca el reporte.

Los tres factores que explican la postura de Petro ante el fraude electoral en Venezuela

El documento identifica al menos tres factores principales para que Petro ayudara a Maduro:

Afinidad ideológica: Petro alegó que las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela y la crisis económica dejaban “poco espacio para reconocer la responsabilidad de las autoridades venezolanas en la crisis electoral de julio de 2024”.

y la crisis económica dejaban “poco espacio para reconocer la responsabilidad de las autoridades venezolanas en la crisis electoral de julio de 2024”. La política de paz total: Venezuela ayudó a negociar con las guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este ambiente, una confrontación con Maduro Moros podría poner en jaque una de las principales apuestas de política interna de Petro .

ayudó a negociar con las guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este ambiente, una confrontación con podría poner en jaque una de las principales apuestas de política interna de . Agenda energética: El gobierno de Petro detuvo la firma de nuevos contratos de exploración en Colombia y apoyó la importación y producción conjunta de gas venezolano en alianza entre Ecopetrol y PDVSA, con lo que el régimen de Nicolás Maduro pudo tener presión sobre el gobierno colombiano.

Silencio tras el 28 de julio de 2024 y abstención en la OEA

El reporte destaca que Gustavo Petro tardó alrededor de 55 horas en pronunciarse sobre los resultados electorales de Venezuela en 2024, pero en lugar de pedir transparencia, se limitó a pedir diálogo. Además, jamás reconoció las actas electorales recolectadas por la oposición que le daban la victoria al candidato Edmundo González.

También, el gobierno de Colombia se abstuvo de votar en la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que exigía la publicación de las actas electorales en Venezuela.

Aunque el gobierno de Petro dijo que no asistiría a la toma de posesión de Maduro en enero de 2025, envió a su embajador a la ceremonia.

El contraste con el Grupo de Lima y la investidura de 2025

El reporte compara las acciones del gobierno colombiano con el Grupo de Lima en el año 2019, cuando 13 países desconocieron el mandato de Maduro y reconocieron al entonces opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.