Fijan para junio de 2027 el juicio contra el dictador Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

El juicio por narcoterrorismo y tráfico de drogas en contra del expresidente y dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, dará inicio formal el 1 de junio de 2027 en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ubicado en Manhattan. La fecha quedó definida tras una propuesta conjunta presentada por la Fiscalía de Manhattan y el equipo de la defensa ante el juez de distrito Alvin Hellerstein, argumentando la alta complejidad del expediente procesal y el extenso volumen de pruebas que deberán revisarse previo a la selección del jurado.

Ambos imputados, quienes permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde su detención llevada a cabo a principios de este año, comparecieron este miércoles en la corte neoyorquina. En la audiencia se confirmó que el calendario procesal iniciará en septiembre, fecha en la que los abogados defensores buscarán la desestimación de los cargos bajo el argumento de que Maduro contaba con inmunidad como jefe de Estado al momento de los hechos.

¿De qué se le acusa a Nicolás Maduro? Los delitos que enfrenta en EUA

De acuerdo con la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos principales por delitos graves relacionados con narcotráfico y uso de armas:



Conspiración para el narcoterrorismo: Se le acusa de liderar y participar en una alianza con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para "inundar" a los Estados Unidos

Se le acusa de liderar y participar en una alianza con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para "inundar" a los Conspiración para la importación de cocaína a los Estados Unidos: Imputación por coordinar el tráfico y envío masivo de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense utilizando rutas marítimas y aéreas a través de Centroamérica y el Caribe.

Imputación por coordinar el tráfico y envío masivo de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense utilizando rutas marítimas y aéreas a través de Centroamérica y el Caribe. Uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Se le acusa de apoyar, poseer y emplear armamento militar de alto calibre y dispositivos explosivos para facilitar y proteger las operaciones de tráfico de drogas.

Se le acusa de apoyar, poseer y emplear armamento militar de alto calibre y dispositivos explosivos para facilitar y proteger las operaciones de tráfico de drogas. Conspiración para usar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos: Cargo relacionado con la planeación y asociación delictuosa para el uso de armamento pesado en favor de la red de narcotráfico.

De avanzar el proceso y resultar culpable de los cuatro cargos por delitos graves formulados en su contra, el dictador venezolano de 63 años podría enfrentar una pena de cadena perpetua.