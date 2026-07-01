Así ha sido la relación económica entre EU y México a lo largo de los años: Hoy ya no se renovará el T-MEC

La relación económica entre México y Estados Unidos comienza una fase de reconfiguración, muy diferente a como la conocíamos.

Este miércoles 1 de julio de 2026, que era la fecha límite para que los socios norteamericanos decidieran el futuro a largo plazo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la administración de Donald Trump confirmó que no renovará el acuerdo comercial por un nuevo periodo de 16 años. Aunque el pacto seguirá vigente durante la próxima década, la decisión de EU activa un esquema de revisiones anuales obligatorias que abre la puerta a renegociar capítulos estructurales o aplicar aranceles.

Estados Unidos lo justifica con el creciente déficit comercial que tiene con sus vecinos y busca corregir lo que consideran deficiencias del acuerdo actual, marcando un giro drástico tras décadas de integración comercial.

Esta es la cronología de los hitos financieros, comerciales y estructurales más importantes entre ambos países:

1942 – El Programa Bracero y la cooperación de guerra

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, ambos gobiernos firmaron el Acuerdo de Trabajadores Agrícolas Mexicanos.

Este tratado reguló el flujo de millones de trabajadores mexicanos para sostener la producción agrícola e industrial estadounidense. Marcó el inicio formal de la dependencia mutua en el mercado laboral y el origen del flujo masivo de remesas hacia México.

1965 – El nacimiento del Programa de Industrialización Fronteriza (Maquiladoras)

Tras el fin del Programa Bracero, México buscó industrializar el norte del país.

Se autorizó la importación temporal de insumos y maquinaria estadounidense libre de aranceles para ser ensamblados en México y reexportados a EE. UU. Este hito transformó la frontera en un nodo manufacturero y sembró las bases de la actual integración de la cadena de suministro.

1986 – El ingreso de México al GATT

Tras la crisis de la deuda de 1982, México abandonó el modelo de sustitución de importaciones.

México formalizó su entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial del Comercio). Esto obligó al país a reducir sus aranceles promedio del 45% a niveles cercanos al 13%, abriendo el mercado a los productos estadounidenses.

1994 – La entrada en vigor del TLCAN (NAFTA)

Negociado por las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y George H. W. Bush (y firmado finalmente bajo la gestión de Bill Clinton).

Creó la zona de libre comercio más grande del mundo en su momento. El comercio bilateral se multiplicó de manera exponencial (un aumento de más del 500% en las décadas siguientes). México dejó de depender exclusivamente de las exportaciones petroleras y se convirtió en una potencia manufacturera y automotriz.

1995 – El rescate financiero de la crisis del "Efecto Tequila"

La devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994 desató una severa crisis financiera.

Ante el riesgo de un colapso sistémico que afectara a Wall Street, la administración de Bill Clinton coordinó un paquete de rescate internacional que incluyó un préstamo directo de 20.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización de Divisas de EU México pagó la deuda en su totalidad y de forma anticipada en 1997.

2020 – La entrada en vigor del T-MEC (USMCA)

Tras la exigencia del gobierno de Donald Trump en su primer mandato de renegociar el TLCAN por considerarlo desventajoso para su sector manufacturero.

El nuevo tratado modernizó las reglas del comercio digital, endureció las normas de origen para el sector automotriz (exigiendo que el 75% de los componentes se fabriquen en la región) e implementó mecanismos estrictos de supervisión laboral en México.

Julio 2026 – Fin de la renovación automática y era de revisiones anuales

Cumplido el plazo de revisión del tratado en julio de 2026, la Casa Blanca endureció su postura debido a los déficits comerciales bilaterales y tras haber impuesto aranceles previos.

Al negarse EE. UU. a firmar la extensión por 16 años, el T-MEC entra en un terreno de inestabilidad regulatoria. Aunque el flujo comercial no se detiene de inmediato, la obligatoriedad de negociar de forma anual genera incertidumbre para las inversiones a largo plazo y para las cadenas de suministro integradas de la región.