Trump amenaza con no renovar el T-MEC tan sólo semanas antes de su revisión oficial

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, conocido como CUSMA en Canadá y USMCA en EU). Desde la Oficina Oval, aseguró ante los reporteros que "no está buscando renovar" el acuerdo cuando se lleve a cabo la primera revisión formal obligatoria este próximo 1 de julio.

Aunque el pacto comercial tiene vigencia legal hasta el año 2036, el texto incluye una cláusula de revisión a los seis años de su entrada en vigor (ocurrida en 2020). Si bien esta ventana permite extender el acuerdo por otros 16 años o abrir mesas anuales de negociación, también faculta a cualquiera de los tres países a iniciar un proceso de salida unilateral notificándolo con seis meses de anticipación. Para Trump, esa condicionalidad es la mayor virtud del tratado.

"No necesitamos sus autos ni su energía" dijo Trump

Durante su intervención en video, el presidente estadounidense contrastó el T-MEC con el antiguo TLCAN (NAFTA), al cual volvió a calificar como "el peor acuerdo comercial de la historia". El mandatario reveló la estrategia que mantuvo durante las negociaciones de su primer mandato, enfocada precisamente en tener la capacidad de romper el acuerdo si las condiciones no favorecían a Washington.

"El USMCA hizo una cosa que me encantó: después de seis años, toca renovarlo. Y no sé si lo voy a renovar", afirmó Trump el miércoles. "Para ser honesto, a Estados Unidos le va mucho mejor. No necesitamos nada de lo que tiene México, no necesitamos nada de lo que tiene Canadá. Pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos, y tienen que tratarnos mejor".

El mandatario centró sus quejas en el persistente saldo negativo en la balanza comercial de su país: "Con México y Canadá tenemos déficits comerciales; deberíamos tener superávits. No necesitamos sus autos, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía". Con este argumento, Trump justificó las presiones actuales de su oficina de comercio, y señaló que la ventaja de tener el derecho a terminar el acuerdo es lo que obliga a sus socios a ceder. ante sus solicitudes de ajustes "Estamos hablando con ellos. Veremos si hacemos algo", concluyó.

¿Y dónde deja a México y Canadá?

Tanto el gobierno de México como el de Canadá han declarado formalmente su intención de extender el T-MEC por 16 años más, reconociendo que, aunque están dispuestos a negociar mejoras puntuales, el marco actual es indispensable para la estabilidad económica de la región. Para Canadá, el tratado cubre un comercio transfronterizo de aproximadamente 1.3 billones de dólares con EU y blinda cerca del 90% de sus exportaciones frente a la política de aranceles de Trump. Para México, el acuerdo representa el motor principal de su industria manufacturera y automotriz.

A pesar de la agresiva retórica presidencial, los canales institucionales siguen operando. El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, no ha hecho comentarios sobre la postura oficial de su oficina, pero EU ya inició las mesas de diálogo formales con los negociadores mexicanos de cara a la revisión de julio, teniendo agendadas dos rondas más de conversaciones técnicas para la próxima semana y finales del mes.

Analistas comerciales sugieren que las palabras de Trump forman parte de su tradicional estrategia de negociación de alto impacto, utilizando la amenaza de la cancelación total para forzar a México y Canadá a aceptar concesiones severas en materia de reglas de origen, cuotas de importación y controles migratorios fronterizos antes de estampar su firma en la renovación.