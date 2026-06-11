Trump amenaza con dinamitar el T-MEC pese a que México y Estados Unidos comercian más de 1 billón de dólares al año

Donald Trump volvió a colocar al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el centro del debate; durante una declaración pública, el presidente estadounidense aseguró que uno de los aspectos que más le interesa del acuerdo es la cláusula que permite revisarlo periódicamente, lo que abrió nuevamente la discusión sobre el futuro del pacto comercial que une a las tres economías de Norteamérica.

¿Por qué Donald Trump volvió a poner en duda el futuro del T-MEC?

Trump señaló que Estados Unidos podría replantear su permanencia dentro del acuerdo durante el proceso de revisión, al considerar que su país debe obtener mayores beneficios en la relación comercial con México y Canadá.

Sin embargo, la realidad económica entre ambas naciones muestra una fuerte dependencia mutua. México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima incluso de China y Canadá, con un intercambio que supera los 800 mil millones de dólares al año.

La relación comercial entre ambos países involucra millones de toneladas de mercancías que cruzan diariamente la frontera por carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos . Se trata de una de las cadenas productivas más integradas del mundo.

Entre los principales productos que México exporta a Estados Unidos destacan vehículos, autopartes, maquinaria, equipo eléctrico, electrónicos, computadoras, dispositivos médicos, así como productos agrícolas como aguacate, berries, cerveza y tequila.

Por su parte, Estados Unidos exporta hacia México maquinaria industrial, combustibles, gas natural, plásticos, tecnología, maíz y trigo, entre otros productos.

Donald Trump (@POTUS) amenaza con dinamitar el T‑MEC: presume que puede salirse en la revisión de seis años y que Estados Unidos “no necesita nada de México ni Canadá”.



Pero la realidad es otra: México es su principal socio con más de 1 billón de dólares en comercio anual. Entre… pic.twitter.com/mbqgCujYpG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026

¿Qué está en juego para México en la revisión del T-MEC?

La revisión del T-MEC ocurre además en un contexto complejo para la relación bilateral; la administración de Trump ha impulsado una política para fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de bienes importados, además de aplicar aranceles al acero y aluminio mexicanos bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional.

Uno de los temas centrales de la negociación será el sector automotriz; Estados Unidos busca endurecer las reglas de origen para que un mayor porcentaje de los componentes de los vehículos sea fabricado dentro de Norteamérica.

México, por su parte, buscará la eliminación de los aranceles impuestos al acero y aluminio, así como mantener las condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense.

La próxima ronda de conversaciones se llevará a cabo en Washington entre el 15 y el 18 de junio, donde representantes mexicanos intentarán avanzar en la negociación.

El calendario presiona a los tres países. México, Estados Unidos y Canadá tienen hasta el 1 de julio para avanzar en el proceso de revisión del acuerdo comercial que durante años ha sido uno de los principales motores económicos de la región.