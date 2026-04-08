Roberto Velasco llega a la SRE: Senado ratifica al nuevo Canciller rumbo a la revisión del T-MEC

Con 17 votos a favor y tres en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República ratificó este miércoles a Roberto Velasco Álvarez como el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Con este nombramiento, se oficializa el relevo en la Cancillería mexicana tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien deja el cargo para asumir nuevas responsabilidades dentro del proyecto de la administración actual.

Velasco, quien se desempeñaba como una de las piezas más operativas en la relación con América del Norte, asume el mando con la encomienda de dar continuidad a la política exterior, pero con un enfoque mucho más volcado a la gestión de las crisis migratorias y las tensiones comerciales del T-MEC.

Bienestar y soberanía: El decálogo de Roberto Velasco

Durante su comparecencia ante las comisiones del Senado, Velasco presentó un decálogo que servirá como columna vertebral de la política exterior mexicana. El nuevo Canciller fue enfático al señalar que su gestión se orientará, en primer lugar, a procurar el bienestar y la dignidad del pueblo mexicano.

"La seguridad requiere de una cooperación y una coordinación internacionales efectiva. México promueve y participa en ello teniendo como principios cardinales, el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua", afirmó. Bajo esta visión, la diplomacia nacional no solo se limitará a foros internacionales, sino que buscará promover activamente el crecimiento económico y fortalecer un entorno global que favorezca al país.

Asimismo, destacó que tiene la intención de convocar a embajadoras y embajadores en retiro para fortalecer la planeación a largo plazo.

Postura de Roberto Velasco ante casos de desapariciones en México

Al comparecer, fue cuestionado sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el alarmante caso de las desapariciones forzadas. Ante esto, contestó que el gobierno "no está negando los casos de desaparición de personas, los acompañamos”. Sin embargo, anuncia que seguirán exigiendo a la ONU mayor calidad en su trabajo.