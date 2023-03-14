Millones de habitantes bajo alerta de inundaciones en California

"Estamos a unas 12 horas de que el río atmosférico se acerque al suroeste de California. ¿Estás preparado? Ahora es el momento de hacer los preparativos que necesites. Habrá una amenaza generalizada de inundaciones, ¡así que esté atento al clima y permanezca atento al pronóstico!", dijo la Oficina del NWS en Los Ángeles en un tweet este lunes por la noche a los millones de habitantes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha aumentado la cobertura de las alertas de inundaciones en todo California a unos 30 millones de habitantes. Las últimas alertas de inundación emitidas incluyen los condados de Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles. Entre las principales ciudades en alerta de inundación se encuentran San Francisco, Oakland, Sacramento y Los Ángeles.

Los residentes luchaban por recuperarse de las tormentas de la semana pasada que provocaron inundaciones turbulentas y obligaron a miles a evacuar.

Se pronostican precipitaciones totales hasta el miércoles de hasta 12.7 centímetros a través de las costas y valles, con las cantidades más altas a lo largo de la costa del condado de Santa Bárbara.

La alerta de inundaciones en California continuará hasta el miércoles

Las elevaciones más altas y las montañas podrían llegar hasta los 20.3 centímetros y las tasas de lluvia podría llegar a 25 milímetros por hora. Las alertas por inundaciones continuarán hasta este miércoles.

California experimenta uno de los inviernos más feroces registrados

Después de soportar un período históricamente largo de sequía, California ahora está experimentando uno de los inviernos más feroces que se hayan registrado. La capa total de nieve y la lluvia en muchas partes del estado han alcanzado niveles no vistos en décadas. Meses de precipitación han empapado las laderas, llenado de arroyos y ríos, y cubierto la Sierra Nevada y otras cadenas montañosas del estado con nieve a nivel de los techos.

Eso significa que cada nueva tormenta, como la que llegó el lunes, crea una situación agravante que probablemente empeore las cosas. Toda la lluvia de esta semana caerá sobre un suelo que todavía está completamente saturado por el sistema de la semana pasada y las tormentas de invierno anteriores.

Las autoridades del condado de Los Ángeles anunciaron este lunes por la noche que están emitiendo advertencias de evacuación para partes de las áreas no incorporadas debido a los posibles impactos del sistema de tormentas que se aproxima.

Preocupación en California ante la llegada del río atmosférico

"Las próximas tormentas causan preocupación por los impactos de las inundaciones localizadas a la infraestructura ya dañada y el aumento potencial de flujos de escombros y deslizamientos de tierra", dijo la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Los Ángeles en un correo electrónico a CNN.

"Debido al aumento potencial de flujos de escombros y deslizamientos de tierra, el condado ha emitido varias advertencias de evacuación en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles que tienen cicatrices de quemaduras de incendios forestales recientes", continuó la oficina de gestión de emergencias.

El río atmosférico entrante, una estrecha cinta transportadora de vapor de agua en el cielo, llegaría primero al norte de California el lunes por la noche y luego se extendería lentamente al sur de California el martes por la mañana, trayendo otras dos a cinco pulgadas de lluvia a lo largo de la costa y en los valles, y hasta ocho pulgadas en las montañas.

Riesgo de derrumbes y avalanchas

En elevaciones superiores a los 8,000 pies, la Sierra Nevada podría recibir otro pie de nieve o más, lo que aumenta el peso que soportan los techos y el riesgo de derrumbes y avalanchas de techos, cuando grandes capas de nieve congelada y hielo se deslizan repentinamente de los edificios.

La región de Los Ángeles ya ha recibido al menos el doble de la cantidad promedio de lluvia para este punto del año, según Mike Wofford, meteorólogo senior de la oficina del Servicio Meteorológico en Los Ángeles.

Otro factor agravante, especialmente a lo largo de la Costa Central y en el Área de la Bahía, es que se esperan tormentas eléctricas y fuertes vientos. Las ráfagas de viento podrían superar las 55 a 70 millas por hora a lo largo de la costa inmediata y en elevaciones superiores a 1,000 pies en las colinas. Los vientos se extenderán hacia Sierra Nevada, donde podría haber ráfagas de más de 100 millas por hora en las cimas de las montañas.