Habrá una respuesta rápida y dura si Occidente cruza la línea: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Occidente que no cruce las "líneas rojas" al afirmar que responderá rápida y duramente a cualquier provocación de una manera que obligue a los responsables a lamentar sus acciones.

"Queremos buenas relaciones (...) y realmente no queremos quemar puentes", dijo Putin en su discurso anual sobre el estado de la nación ante ambas cámaras del parlamento.

Te recomendamos: Video: Policía mata a tiros a una adolescente afroamericana en EUA

"Pero si alguien confunde nuestras buenas intenciones con indiferencia o debilidad y tiene la intención de quemar o incluso volar estos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura", agregó el presidente ruso.

"No cesan los actos inamistosos contra Rusia. Los intentos por cualquier motivo o incluso sin motivo de acusar a Rusia se han convertido entre algunos países en una especie de deporte", dijo.

"Pero espero que nadie decida cruzar la llamada línea roja en las relaciones con Rusia", afirmó Putin en la sala del Manezh ante ministros, diputados, senadores y jefes regionales, donde dejó claro que será el Kremlin el que decidirá en "cada caso" dónde está el límite de paciencia de Moscú.

En las últimas semanas se ha intensificado la confrontación entre Rusia y los países occidentales, que dicen que Moscú está concentrando decenas de miles de tropas cerca de Ucrania.

Detienen a 199 personas en protestas a favor de Alexei Navalny

El discurso de Putiun se llevo a cabo el día que se tenían previstos varios actos en protesta por el estado de salud de Alexei Navalny, en huelga de hambre en la cárcel.

Los partidarios del opositor más destacado del presidente Putin temen que pueda morir pronto y exigen que se le preste una atención médica adecuada. Las autoridades rusas afirman que se lo ha tratado como a cualquier otro preso, y han advertido que las manifestcaciones son ilegales.

Te recomendamos: Ejercicio aumenta hasta 8 veces la supervivencia de pacientes con Covid-19

OVD-Info, un grupo que supervisa las protestas y las detenciones, dijo que 199 personas habían sido detenidas durante las manifestaciones celebradas en decenas de puntos en Rusia. Se espera que la cifra aumente.