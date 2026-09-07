¿Tu Afore podría estar en riesgo? El peligro del déficit en el Paquete Económico 2027 que presenta Hacienda

¿Vuelven a gastar de más? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará el Paquete Económico 2027 ante el Congreso de la Unión este 8 de septiembre, en el que se incluirá el presupuesto de egresos de la federación, la ley de ingresos y los criterios generales que se les cobrará a los mexicanos el próximo año.

Para este año se espera que el déficit presupuestario se ubique en 4.1%, cifra que las calificadoras piden bajar debido a que podría afectar a la clasificación de la deuda en México, impactando la economía de miles de mexicanos.

“La calificación de la deuda nos impacta a todos y todo el mundo, aunque piensa que no, está invirtiendo su Afore en la deuda del Gobierno de México (...) Prácticamente todos los mexicanos estamos invirtiendo nuestros ahorros”, explicó Carlos Mota, para Hechos AM.

¿Por qué Hacienda busca aumentar la deuda al 51.1% del PIB?

“Es como dar un tarjetazo en los mercados internacionales”.Por otro lado, la proporción de la deuda respecto del PIB se ubica en 51.1%., pues Hacienda argumenta quiere aumentarlo debido a la falta de ingresos en México.

51.1% proporción de la deuda respecto del PIB y es lo que Hacienda quiere aumentar un poco más por la falta de ingresos.

