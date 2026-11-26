79 personas originarias de Chihuahua fueron rescatadas en el ejido El Potosí, municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León. Los rescatados vivían en campamentos improvisados en condiciones de hacinamiento.

Condiciones de hacinamiento y explotación laboral en el ejido El Potosí

A pesar de que recibían un pago de mil 500 pesos semanales por su trabajo en la recolección de papa, los administradores del ejido presuntamente les cobraban hasta 400 pesos por hospedaje y alimentación.

Javier Flores, fiscal de Nuevo León, describió que las víctimas estaban hacinadas en tiendas de campaña de plástico, que había adultos durmiendo con menores, además de condiciones insalubres para realizar sus necesidades.

Investigan muerte de adolescente tras operativo en Galeana

El operativo derivó de la muerte de una joven rarámuri llamada Elba, de 16 años de edad, por la cual ya hay una carpeta de investigación al respecto. Flores Saldívar explicó que la joven tenía un reporte de enfermedad, por lo cual llegó al hospital de Galeana y posteriormente falleció. Debido a ello, los especialistas realizan los estudios pertinentes de patología para saber las razones de su fallecimiento.

Tres detenidos por trata de personas y narcomenudeo en Nuevo León

El fiscal abundó que 16 de las personas rescatadas siguen en evaluación médica debido a las condiciones en las que vivían.

Destacó que por estos hechos hay tres personas detenidas, de las cuales 2 son por narcomenudeo y uno más, Martín “N”, de 33 años de edad, por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Los tres detenidos están a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.