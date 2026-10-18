Trágico hallazgo en CDMX: Localizan sin vida a hombre en bancas del Parque Allende en Coyoacán; era conocido por vecinos de la zona

Trágica mañana en CDMX. En las primeras horas de este 18 de octubre 2026, un hombre de entre 50 y 60 años de edad fue localizado sin vida frente a una banca del Parque Allende, ubicado en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Según vecinos de la zona, la persona era conocida en el barrio y solía permanecer en las inmediaciones del parque.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar de los hechos y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la víctima de entre 50 y 60 años de edad. En el lugar no se encontraron signos visibles de violencia en el cuerpo.

Se desconoce la identidad del hombre, así como si tiene familiares o alguna persona cercana a él.

El cuerpo ya fue retirado del lugar por las autoridades correspondientes, mientras que una patrulla del sector Coyoacán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México permanece en el sitio realizando el acordonamiento.

Sin postura oficial de las autoridades de Coyoacán tras el hallazgo

Por su parte, las autoridades de Coyoacán no han dado una declaración oficial respecto al hallazgo del cuerpo en el Parque Allende, por lo que se desconoce su postura respecto al tema.

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