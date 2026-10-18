Trágico hallazgo en CDMX: Localizan sin vida a hombre en bancas del Parque Allende en Coyoacán; era conocido por vecinos de la zona
El hombre de entre 50 y 60 años de edad fue encontrado en una banca del Parque Allende; vecinos del lugar aseguran que la víctima era conocida por la zona.
Trágica mañana en CDMX. En las primeras horas de este 18 de octubre 2026, un hombre de entre 50 y 60 años de edad fue localizado sin vida frente a una banca del Parque Allende, ubicado en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
Según vecinos de la zona, la persona era conocida en el barrio y solía permanecer en las inmediaciones del parque.
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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar de los hechos y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la víctima de entre 50 y 60 años de edad. En el lugar no se encontraron signos visibles de violencia en el cuerpo.
Se desconoce la identidad del hombre, así como si tiene familiares o alguna persona cercana a él.
El cuerpo ya fue retirado del lugar por las autoridades correspondientes, mientras que una patrulla del sector Coyoacán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México permanece en el sitio realizando el acordonamiento.
Sin postura oficial de las autoridades de Coyoacán tras el hallazgo
Por su parte, las autoridades de Coyoacán no han dado una declaración oficial respecto al hallazgo del cuerpo en el Parque Allende, por lo que se desconoce su postura respecto al tema.
¿Qué hacer en caso de encontrar un cadáver en Edomex?
- Evita acercarte al cuerpo, es importante asegurarte de tu seguridad antes de ayudar. Sobre todo si sospechas que es una escena del crimen o si es un accidente.
- Contacta inmediatamente a las autoridades al 911. Es importante que, si no hay peligro, no huyas del lugar, pues podrían confundirte con un implicado en el hecho. En caso de que corras peligro, aléjate y después contacta a las autoridades.
- No alteres la escena del crimen, es decir, no toques ni muevas nada porque podrías intervenir en la recopilación de evidencias del caso. De igual forma, si tocas algo y huyes, podrían considerarte un sospechoso.
- Cuando contactes con las autoridades intenta cooperar con toda la información que te pidan. Contesta lo que te pregunten de forma clara y concisa, sin olvidar mencionar si viste algo extraño.
- Finalmente, presenciar un cadáver puede ser muy traumático, así que la recomendación es buscar ayuda emocional si llegas a sentirte afectado.