Notas
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Trágico hallazgo en CDMX: Localizan sin vida a hombre en bancas del Parque Allende en Coyoacán; era conocido por vecinos de la zona
El hombre de entre 50 y 60 años de edad fue encontrado en una banca del Parque Allende; vecinos del lugar aseguran que la víctima era conocida por la zona.
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Hallan cuerpo flotando en aguas del Canal Nacional; despliegan operativo en límites de Coyoacán y Xochimilco
Hallan el cuerpo de una persona flotando en el Canal Nacional, en los límites de Coyoacán y Xochimilco; elementos de emergencia y peritos se movilizan al lugar.
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Hallan a mujer sin vida en Coyoacán y choque deja un muerto en Taxqueña, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Hallan a mujer sin vida bajo puente en Coyoacán y fuerte choque en Taxqueña deja un muerto y tres heridos.
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Trágica madrugada en CDMX: Camioneta Cybertruck choca contra 5 vehículos en calles de Coyoacán | Mientras Dormía
Al interior de la camioneta Cybertruck encontraron algunas latas de alcohol; la unidad era conducida por un grupo de jóvenes en calles de Coyoacán, CDMX.
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VIDEO: Reparan fuga, pero dejan el hoyo; reportan varias obras inconclusas en la CDMX
Los socavones llevan más de una semana, obligando a cerrar la circulación de importantes vialidades de la CDMX.
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FOTOS: Socavón "se traga" pipa de gas en CDMX; evacuan a 30 personas y servicios de emergencia se movilizan
Una pipa de gas cayó en un socavón en CDMX debido a una fuga de drenaje; tras el incidente autoridades evacuan a 30 personas e implementan operativo en la zona.