Luego de varios meses de búsqueda, el venezolano Tayron Paredes Gamboa , repartidor por aplicación desaparecido en el Estado de México (Edomex), fue encontrado sin vida tras desaparecer el 19 de septiembre de 2025.

El hallazgo se registró en el municipio de Coyotepec y tras las pruebas periciales se pudo confirmar que se trataba de él, de acuerdo con información consultada por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Entregan cuerpo de Tayron Paredes Gamboa a su familia

No obstante, el cuerpo no fue encontrado recientemente, pues existía el registro del hallazgo hace tiempo, solo que debido a las pruebas de ADN, la investigación continuó.

Debido a la lejanía con sus familiares, quienes no podían viajar a México, el proceso de identificación se llevó a distancia y el cuerpo ya fue entregado.

El fotoboletín de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México indica que el joven de 27 años de edad fue visto por última vez en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde de acuerdo con su hermana Daniela, él vivía.

Previamente, la hermana del joven, Daniela Paredes, contó en entrevista con FIA que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México o alguna autoridad no les había notificado sobre el hallazgo sin vida de su familiar.

“Estaba hablando con mi cuñada y ella me dice que no, que no le han comentado nada, ni nada, pues. Entonces, no tenemos ni siquiera una foto del cuerpo que levantaron, nada”, mencionó horas antes de darse a conocer la localización del cuerpo.

“Llamé, me cansé de llamar a comandante que tenía en el caso de mi hermano, pero sigo sin respuesta y bueno, aferrada a Dios, que mi hermano sigue vivo y que pronto regresará a nosotros”, compartió.

Venezolano Tayron desapareció tras entregar paquete en Huehuetoca

En entrevista el 25 de septiembre pasado, su hermana contó que Tayron Paredes Gamboa acudió a entregar un paquete que alguien le solicitó llevar a Huehuetoca y la última ubicación del joven arrojó que se encontraba por la zona de casetas de Jorobas.

Tayron, dijo, era repartidor de delivery desde hace unos cuatro meses aproximadamente y trabajaba para la plataforma Didi, aunque su intención no era quedarse en México, pues el joven salió de su país en busca del sueño americano y llegar a Estados Unidos.

El venezolano Tayron Paredes Gamboa está desaparecido desde el 19 de septiembre de 2025.|Cortesía

Tayron quería ganar dinero para su hijo y estaba por volver a Venezuela

Tayron Paredes Gamboa abandonó su casa por falta de dinero y, según el testimonio de su hermana Daniela, él extrañaba su país y estaba por regresar a Venezuela con su hijo de seis años.

“Este año con el favor de Dios se iba a regresar y que quería llegar acá. Eso fue lo que me dijo. Le dije que sí, que se viniera porque aquí iba a estar más seguro”, relató.

Repartidor advirtió a novia que desconfiaba de lugar de la entrega

El día de la entrega de dicho paquete—cuyo contenido se desconoce—Tayron envió un mensaje a su novia Bárbara comentándole que el lugar donde fue citado para la entrega no le parecía una zona segura y desconfió de la dirección, diciéndole que quería regresarse y salir de ahí.

“Estoy que me devuelvo”, escribió Tyron a las 15:57 horas y envió una fotografía de donde estaba, pero solo se ve pasto y árboles alrededor. “Puro monte, pero no sé qué onda”, le puso a su novia por WhatsApp.

En respuesta, a las 16:02 horas, su novia le escribió: “¿Pero te tienen esperando o qué?” Tayron, antes de desaparecer, solo alcanzó a contestar: “Sí, pero no sé, no confío nada”.

“Él no se sintió confiado con el lugar y le compartió la ubicación a ella. Le dijo que no, o sea, que no se sentía confiado, que estaba que se devolvía (…) ella lo que supuso fue que él venía en camino de regreso, en vista de que no llegó fue donde alertó a toda la familia”, contó la hermana del venezolano.

El venezolano Tayron Paredes Gamboa envió su ubicación a su novia antes de estar desaparecido.|Cortesía

Tayron no era DJ, asegura su hermana; su pasión era el futbol

Daniela comentó que su hermano se quedó en México trabajando para poder reunir dinero y regresar a Venezuela.

En redes sociales se dio a conocer una versión que señalaba que era un DJ, pero su hermana aseguró que él no se dedicaba a eso y no era su pasión.

“Él trabajaba en el delivery. Lo desvinculo completamente de las informaciones falsas que han estado rodando por los medios, él no es DJ, no tiene nada que ver con músicos. Él a lo único que se ha dedicado desde pequeño, eh, su pasión es el futbol.

“Las personas que lo conocemos sabemos que Tayron es un buen ser humano, buen hijo, buen padre, buen amigo. No pudo haber sido el que se haya ido y simplemente no quiere aparecer por sí solo”, expresó.

Incluso negó que el caso de su hermano tenga que ver con el de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown , hallados sin vida en Cocotitlán, tras desaparecer el 16 de septiembre pasado en Polanco, Ciudad de México.

“No tiene nada que ver, nunca ha tenido nada que ver con música, nunca ha sido DJ, repito, lo único a lo que él se ha dedicado aparte de trabajar es el futbol. Mi hermano, o sea, desde pequeño, lo primero que le ha apasionado es el futbol”, afirmó.

El 2 de octubre dijo a FIA que cuando a su hermano “lo vinculaban con el caso de los cantantes (B-King y DJ Regio Clown) sí, recibíamos llamadas, veíamos más interés”, por parte de las autoridades.

