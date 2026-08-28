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Hallan a pez endémico que no se había visto en 20 años en México; está en peligro de extinción

Tras dos décadas sin registros en la zona, científicos y brigadas hallan al mexcalpique, pez endémico en peligro de extinción, en el Lago Tláhuac-Xico.

Mexcalpique, pez endémico en peligro de extinción
Tras dos décadas de ausencia, el milagro ocurre en Tláhuac-Xico: científicos redescubren al mexcalpique, un pez único que resurge de la extinción.

Escrito por: Ollinka Méndez

La naturaleza ha dado una gran señal de vida. Durante los trabajos de monitoreo ambiental en el Área Natural Protegida Lago Tláhuac-Xico, especialistas y brigadas comunitarias lograron un hallazgo que emociona a la ciencia y no es para menos: la reaparición del mexcalpique, un pequeño pez endémico que llevaba más de 20 años sin registros oficiales en esta región.

Este importante avistamiento no es casualidad, sino el reflejo de un trabajo constante. Mientras los investigadores de la UNAM, la UAM Xochimilco y el personal del área protegida recorrían los cuerpos de agua para vigilar al ajolote del altiplano, se toparon con cientos de ejemplares de este charal nativo.

La sorpresa fue mayúscula, sobre todo si se recuerda que especies similares en la Cuenca de México sufrieron estragos severos por la contaminación y la pérdida histórica de sus hábitats.

Para comprender la magnitud de este descubrimiento, hay que mirar más allá de su pequeño tamaño. El mexcalpique cumple un rol biológico vital dentro de los humedales, ya que regula las poblaciones de invertebrados y sirve como alimento fundamental para otras especies emblemáticas, como la garza blanca.

Su regreso confirma que las acciones de restauración ecológica e hidrológica están mejorando la calidad del agua, abriendo la puerta a una esperanza real para la recuperación de la biodiversidad en la cuenca.

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