De Xochimilco a España: Rescatan a 29 ajolotes mexicanos traficados ilegalmente

La gran trascendencia que han tenido los ajolotes mexicanos en los últimos años ya rompió fronteras, pues desde España se reporta la recuperación de 29 ejemplares.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la Policía Nacional Adscrita a Andalucía informó de una inspección donde rescataron a los ejemplares de la especie en peligro de extinción.

Así rescataron a 29 ajolotes en España

La Policía Nacional Adscrita a Andalucía confirmó que 29 ajolotes fueron encontrados en una inspección a una persona de nacionalidad mexicana.

“La Policía Nacional Adscrita ha recuperado en Granada 29 ajolotes mexicanos, una especie protegida por estar en peligro crítico de extinción que eran comercializados de manera ilegal”, informaron.

Además, agregaron que fueron trasladados a un centro de conservación por sus necesidades de cuidado particulares, donde serán atendidos por especialistas para garantizar que se mantengan con vida y con buen estado de salud.

“Los 29 ejemplares han sido trasladados al Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz). Los animales permanecerán bajo custodia y supervisión de personal veterinario especializado, que evaluará su estado sanitario y garantizará su alojamiento en condiciones adecuadas para preservar su salud, bienestar e integridad".

Los ajolotes están en peligro de extinción

El ajolote mexicano es un anfibio de la especie de las salamandras que vive toda su vida bajo el agua conservando su forma de larva, un fenómeno biológico conocido como neotenia.

Su origen es exclusivamente de México, siendo una especie endémica que habita de forma natural únicamente en el sistema de canales de Xochimilco, en la Ciudad de México.

El ajolote se encuentra clasificado en peligro crítico de extinción en la lista roja de especies amenazadas, gracias a factores como la contaminación extrema de los canales de agua por desechos urbanos, el crecimiento descontrolado de la ciudad que destruye su ecosistema y la introducción de peces invasores, como las carpas y tilapias, que devoran sus huevos.

