Una movilización de seguridad en el municipio de Zumpango, Estado de México, dejó dos personas detenidas y el hallazgo de un hombre sin vida tras el Operativo Otomí.

En el lugar también se decomisaron armas y un bidón con presunto hidrocarburo.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Dos detenidos tras el Operativo Otomí en Zumpango

De acuerdo con el reporte difundido sobre el Operativo Otomí, la Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguró a dos presuntos integrantes de un grupo delictivo señalado como generador de violencia en el municipio de Zumpango.

Derivado del Operativo Otomí, la #SSEdoMéx detuvo a dos probables integrantes de un grupo delictivo, generador de violencia en el municipio de 📌#Zumpango.



Cabe mencionar que en el sitio se localizó el cuerpo calcinado de un hombre.



Durante la intervención, se aseguró un arma… pic.twitter.com/3tZGGPnEOX — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 24, 2026

Localizan el cuerpo calcinado de un hombre

Durante el despliegue en la zona se reportó la localización del cuerpo calcinado de un hombre, un hecho que ya forma parte de las diligencias de las autoridades correspondientes.

¿Qué aseguraron en el lugar del operativo?

En el lugar de los hechos, los elementos aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y un bidón con aparente hidrocarburo.

¿Quiénes participaron en el Operativo Otomí?

La acción se llevó a cabo en el marco del Operativo Otomí con participación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el municipio de Zumpango.

Como resultado del #OperativoOtomí, policías estatales detuvieron en #Zumpango a dos hombres por su posible relación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y portación de arma prohibida.



Si los reconoces, apóyanos a reportarlos en el número de denuncia… pic.twitter.com/oKMnbt2V4E — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 20, 2026

¿Qué sigue tras el operativo en el municipio?

Los indicios asegurados y las personas detenidas quedaron a disposición de las instancias competentes para dar seguimiento a las investigaciones.