¡Terrible hallazgo! Localizan cuerpo calcinado en Tlalpan, CDMX

Un cuerpo con severas quemaduras fue localizado en calles de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México; el hallazgo movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes resguardaron el lugar y notificaron a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

Los primeros reportes indican que los restos fueron encontrados sobre la calle Camino a Xitle, en la colonia Actopan Sur, luego de que policías capitalinos recibieran un reporte sobre su presencia en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo habría sido abandonado en ese punto y posteriormente incendiado; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles que permitan establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

Analizan cámaras de vigilancia para identificar a los responsables

Como parte de las primeras acciones para esclarecer lo ocurrido, personal de la SSC analiza las cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones del hallazgo.

El objetivo es obtener imágenes que permitan identificar a la persona o las personas que presuntamente abandonaron el cuerpo y provocaron el incendio, así como establecer sus posibles rutas de llegada y escape, en caso de que las grabaciones aporten información al respecto.

Las imágenes forman parte de las líneas de investigación para tratar de ubicar a quienes pudieran estar relacionados con estos hechos. No obstante, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer avances que permitan confirmar la identidad de posibles responsables.

¿Qué se sabe de la víctima localizada en Tlalpan?

Hasta ahora, la identidad de la víctima permanece desconocida, además, no se ha precisado si se trata de un hombre o una mujer, debido a las condiciones en las que fueron encontrados los restos.

Se prevé que el cuerpo sea trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes para contribuir a establecer la identidad de la persona y aportar información relevante para la investigación.

Por el momento, las autoridades ministeriales deberán determinar las circunstancias del hallazgo y esclarecer qué ocurrió antes de que el cuerpo fuera localizado en la colonia Actopan Sur.