Hamilton cumple 37 y seguidores de F1 esperan que rompa su silencio

Aficionados de la Fórmula Uno (F1) se preguntan cuándo será que Lewis Hamilton quien hoy (7 de enero de 2021) cumple 37 años de edad, rompa su silencio desde el mes pasado que terminó con gran revuelo la temporada de la máxima categoría del automovilismo.

El pasado 12 de diciembre, Hamilton (piloto de Mercedes) se encontraba a menos de una vuelta para conseguir su octavo título en Abu Dabi, con lo que superaría el récord del alemán Michael Schumacher, sin embargo fue adelantado por Max Verstappen, su rival de Red Bull, después de que el director de carrera, Michael Masi, cambió el procedimiento del coche de seguridad.

Lewis Hamilton felicita a Max Verstapen por su campeonato en F1

Luego de su derrota, el único piloto de color en la F1, habló brevemente antes de subir al podio (tras haber logrado el segundo puesto), luego buscó al holandés Max Verstappen (coequipero de Sergio "Checo" Pérez) para felicitarlo y desde ese entonces no ha declarado nada más en público, por lo que aficionados esperan que hoy rompa su silencio.

El pasado 15 de diciembre cuando el piloto de Mercedes fue nombrado caballero en el Castillo de Windsor, tampoco habló con los medios de comunicación. Y al día siguiente, Hamilton no se presentó en la entrega de premios de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), sin importarle que sea sancionado, ya que presentarse es obligatorio para los tres primeros pilotos del campeonato de F1.

Con 103 victorias en su carrera y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton no ha publicado nada en las redes sociales desde antes de la carrera de Abu Dabi en el circuito Yas Marina.

Hamilton, quien tiene unos 26 y medio millones de seguidores en Instagram, no sigue a nadie, aunque no es la primera ocasión que parte desde cero.

Cabe recordar que a finales del año 2017, Hamilton, o su equipo de redes sociales, también borraron sus cuentas de Instagram y Twitter, luego de recibir críticas por comentarios que hizo durante aquella Navidad sobre la ropa rosa de su pequeño sobrino.

Toto Wolff, director ejecutivo del equipo Mercedes-Benz en Fórmula 1 (F1), describió el pasado 16 de diciembre a Hamilton como desilusionado pero agregó que estaba en constante contacto con el piloto, que tiene contrato con ellos hasta finales del año 2023.

La semana pasada, Mohammed Ben Sulayem, nuevo presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), le dijo a un grupo de periodistas que confiaba en que Hamilton volvería para temporada 2022 de la F1, pero que no había hablado con él.

