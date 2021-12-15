Lewis Hamilton recibe título de caballero por la corona británica
Lewis Hamilton fue nombrado caballero por la corona británica por sus servicios al automovilismo; es el cuarto piloto en recibir el honor.
Lewis Hamilton, el piloto siete veces campeón de la Fórmula 1, fue nombrado caballero por parte de la corona británica por sus servicios al automovilismo, durante una ceremonia realizada en el castillo de Windsor, en Inglaterra.
Lewis Hamilton, de 36 años de edad, ostenta el récord de más victorias en carreras, con 103, mientras que está empatado a siete en el número de campeonatos de pilotos con el alemán Michael Schumacher.
Hamilton entró a la Lista de Honores de Año Nuevo, un sistema de la corona británica para nombrar nuevos miembros a las órdenes de caballería.
El nombramiento de Lewis Hamilton se realizó unos días después de que perdió el que pudo ser su octavo título frente a Max Verstappen en una tensa última vuelta en el Gran Premio de Abu Dabi.
🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021
The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp
Hamilton perdió el domingo el título de 2021 ante el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Los dos estaban empatados en puntos antes de la carrera final en Abu Dabi, donde Verstappen superó a Lewis Hamilton en la última vuelta para levantar su primer título.
Lewis Hamilton fue superado por su rival de Red Bull en la última curva de la carrera después de un accidente en el que estuvo involucrado el piloto canadiense Nicholas Lafiti.
Lewis Hamilton y otros deportistas nombrados caballeros
El príncipe Carlos de Gales fue el encargado de nombrar caballero a Lewis Hamilton, quien se convirtió en el cuarto piloto de la Fórmula 1 en recibir este honor, detrás del australiano Jack Brabham y los británicos Stirling Moss y Jackie Stewart.
Sin embargo, Lewis Hamilton es el primer piloto en ser nombrado caballero por la corona británica mientras aún compite en la Fórmula 1.
Otros deportistas activos que recibieron el título de caballero son el ciclista ganador del Tour de Francia Bradley Wiggins, el medallista de oro olímpico de cinco mil y diez mil metros Mo Farah, el bicampeón de Wimbledon Andy Murray y el jugador de críquet inglés Alastair Cook.