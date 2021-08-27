Sergio “Checo” Pérez con Red Bull para temporada 2022 de F1

Sergio "Checo" Pérez seguirá como compañero de Max Verstapen (quien ya cuenta con un contrato a largo plazo) para la temporada 2022 en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Sergio "Checo" Pérez seguirá siendo piloto de Red Bull Racing

Red Bull Racing informó a través de un comunicado, que el piloto mexicano seguirá con la escudería comandada por Christian Horner.

"Red Bull Racing Honda se complace en anunciar la extensión del contrato de Sergio 'Checo' Pérez, que le permite permanecer en el equipo durante la temporada 2022 de Fórmula Uno".

Poco después de la primera práctica para la GP de Bélgica que se llevará a cabo durante este fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps, "Checo" se mostró contento al señalar que el equipo confía en su trabajo para terminar este año en lo más alto del campeonato, además de llegar muy fortalecidos a la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Sergio "Checo" Pérez:

"Estoy muy contento de continuar con un gran equipo como Red Bull en la nueva era de la Fórmula Uno y es una gran oportunidad para mí. Todo el mundo empieza de cero el año que viene con la nueva normativa, así que mi único objetivo es llegar a lo más alto con Red Bull".

En lo que va del campeonato de la Formula 1 en este 2021, Pérez lleva 11 carreras como piloto de Red Bull y hasta ahora ha logrado una victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, además de que sumó un podio en su visita al emblemático Paul Ricard.

Im very happy to announce that I'm continuing with @redbullracing for next year. Now our focus is on winning the championship for the team.

Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es en ganar el Campeonato para Red Bull. pic.twitter.com/uEdy0oGmAp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 27, 2021

Sergio "Checo" Pérez:

"Las cosas han funcionado bien esta temporada y realmente disfruto formando parte de la familia Red Bull. Hemos trabajado duro para conseguir resultados, así que es genial ver que el equipo confía en mí para el futuro. Tenemos mucho más que lograr juntos y todavía tenemos un gran desafío en nuestras manos esta temporada, así que realmente espero que podamos terminar el año en lo alto y llevar ese impulso a 2022".

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El piloto originario de Guadalajara también agradeció a toda la gente que le apoya en México y en otras partes del mundo.

Sergio "Checo" Pérez:

"Quiero dar las gracias a todos los que me apoyan en todo el mundo y especialmente en México. Desde mis patrocinadores hasta mis fans, han sido tan entusiastas desde que me uní a Red Bull, así que realmente espero que podamos recompensarlos llegando a lo más alto y ganando el título".

Jefe de Red Bull Racing mantiene altas expectativas sobre "Checo"

El jefe de Red Bull Racing, Christian Horner señaló que "Checo" es muy respetado en el equipo y que su habilidad y experiencia les son de gran ayuda en su lucha por el Campeonato de Constructores, además destacó que su "integración en el equipo ha sido perfecta" y que los ha sorprendido con sus actuaciones durante la primera mitad de la temporada.

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing:

"El año que viene entraremos en una nueva era de la Fórmula 1 con reglamentos y coches completamente revisados... Checo jugará un papel integral para ayudar al equipo a navegar por esta transición y maximizar el RB18".

Actualmente Sergio "Checo" Pérez se encuentra en el puesto número cinco en el campeonato de pilotos de la F1, y solo se encuentra a nueve puntos del tercero, Lando Norris.