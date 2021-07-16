Los nuevos vehículos que la Fórmula 1 utilizará a partir de 2022

En visperas del Gran Premio de Gran Bretaña, organizadores del máximo circuito del automovilismo, dieron a conocer un vehículo real del prototipo, de cómo serán los monoplazas a partir de la siguiente temporada. Algunos de los cambios son muy evidentes.

Nueva era en vehículos de ls Fórmula 1

Llantas de 18 pulgadas, reducción de alerones y efecto suelo, son algunos de cambios más significativos en el monoplaza que fue adaptado al nuevo reglamento técnico que entrará en vigor para la temporada del 2022.

Vehículo ajustado al nuevo reglamento técnico de la F1

En un evento con los máximos involucrados en la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1 presentó el vehículo real y no un "render" en computadora. El monoplaza fue ajustado al nuevo reglamento técnico que entrará en vigor la próxima temporada.

Aún así a este prototipo, el cuerpo de ingenieros de los equipos de la F1 podrían efectuar modificaciones que cambien el aspecto final de los vehículos. Sin embargo este modelo es el que la Fórmula 1, estima que será resultado del nuevo reglamento.

En el monoplaza de puede observar una simpleza aerodinámica pretendidamente buscada por la FIA (Federación Internacional del Automóvil). En el chasis se aprecia una notable reducción de los pequeños alerones que prácticamente desaparecieron. Aún así se conservan tanto el alerón delantero y el trasero. El alerón trasero es más ancho (que podría otrogarle un mayor efecto al DRS) y con líneas más estilizadas.

El efecto suelo en los vehículos que la F1 utilizará a partir de 2022

Coming in 2022 - the next big leap in the evolution of F1 cars 👀🧑‍💻🧑‍🔧#F1 #F12022 pic.twitter.com/txplJHWUZf — Formula 1 (@F1) July 15, 2021

En estricto sentido, el principal cambio en los vehículos de F1 es el "efecto suelo", que regresa a la máxima categoría del automovilismo tras 40 años de haber desaparecido. El objetivo de la FIA es muy claro, que los vehículos puedan permanecer muy de cerca entre ellos.

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Tanto la FIA como la F1 pretenden que las carreras sean más parejas y que se den adelantamientos competidos, aún y a costa de la introducción de un elemento que fue retirado hace cuatro décadas por razones de seguridad.

¿Qué es el DRS?

Alerón trasero

El alerón trasero móvil, comúnmente conocido como "DRS" (por las siglas en inglés) Drag Reduction System, es un dispositivo introducido en la temporada 2011 de Fórmula 1 con el objetivo de reducir la carga aerodinámica del monoplaza y así aumentar su velocidad para facilitar los adelantamientos.

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