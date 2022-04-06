Identifican 30 años después a Harry Edward Greenwell asesino de I-65

Luego de casi 34 años, autoridades de Estados Unidos (EU) dieron con el asesino de la I-65 en Kentucky e Indiana, a quien lograron identificar como Harry Edward Greenwell.

Entre 1987 y 1990, Harry Edward Greenwell mató al menos a tres mujeres, en una serie de ataques en hoteles a los largo de la interestatal 65 (I-65), por lo que fue nombrado el asesino de la I-65.

Durante tres décadas, varios investigadores reunieron pruebas para dar con él, hasta que lo consiguieron, para así hacerle justicia a las tres mujeres que mató.

Las víctimas del asesino de la I-65

La primera víctima del asesino de la I-65 fue encontrada sin vida en un hotel en Elizabethtown, en 1987. Dos años después fueron asesinadas Margaret “Peggy” Gill y Jeanne Gilbert, sus cuerpos fueron encontrados en días diferentes en el hotel Days Inn, de Indiana.

A principios de 1990, Jane Doe fue violada por el asesino de la I-65 también en un hotel en Columbus, Indiana, pero ella logró escapar, gracias a que el criminal la dio por muerta. La cuarta víctima describió a detalle a su agresor, dando nuevas pistas a las autoridades.

For over 30 years, police have been searching for the I-65 killer who police identified as Harry Edward Greenwell. Police say Greenwell was responsible for crimes that span from 1963-1998. Police were able to finally identify him through a process called investigative genealogy. pic.twitter.com/QSFASpUu5d — CNN (@CNN) April 6, 2022

Identifican al asesino de la I-65

A través de un comunicado, la policía de Indiana informó que lograron dar con la identidad del asesino de la I-65 a través de la genealogía de investigaión.

Con dicho método, los expertos introdujeron ADN de la escena del crimen en bases de datos de genealogía, que se encarga de estudiar y dar seguimiento al árbol familiar de alguna persona. Es decir, encontraron al asesino a través de un pariente cercano.

"El resultado fue 99.9999% positivo" indicó la policía de Indiana al comparar el ADN de las escenas de crimen con la base de datos.

Las autoridades de EU indicaron que dar con Harry Edward Greenwell como el responsable fue un alivio para las familias de las víctimas.

"La conclusión y la justicia pueden parecer aparentes u obvios en estos casos ahora. Pero, en muchos sentidos, estos conceptos apenas comienzan a tomar forma para nosotros que hemos llevado nuestras vidas y la hemos puesto de cabeza por este asesino”.

El asesino de la I-65 murió en 2013

Harry Edward Greenwell fue identificado a través de este método como el responsable de los cuatro ataques en la Interestatal 65. Además, el asesino de la I-65 tenía un extenso historial criminal que iba desde 1963 hasta 1998. Sin embargo, no pudo pagar ante la justicia, pues Harry Edward Greenwell murió en 2013 a la edad de 68 años en New Albin, Iowa.

