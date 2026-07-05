Soñaba con ser como Beckham, igualó sus récords y, aunque el Arsenal lo rechazó, ahora lidera a Inglaterra en el Mundial 2026: Harry Kane

Harry Kane lidera a la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026 tras una exitosa carrera en el futbol, pero pocos saben que su gran inspiración proviene de otra superestrella histórica de la escuadra de los Tres Leones: David Beckham. En Azteca Noticias te decimos cuál es la conexión entre ambos deportistas, que se remonta a décadas atrás.

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La sorprendente conexión entre Harry Kane y David Beckham

Kane nació en el distrito suburbano de Chingford, en Inglaterra, el cual es conocido como la cuna de destacados futbolistas. Uno de ellos fue David Beckham, estrella de equipos como el Manchester United y el Real Madrid.

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En su infancia, Harry Kane estudió en la Chingford Foundation School e ingresó al equipo infantil de Ridgeway Rovers, exactamente como Beckham lo hizo décadas atrás. En entrevistas, el actual líder de la Selección de Inglaterra ha contado que el exestrella de Los Angeles Galaxy era su mayor ídolo deportivo y soñaba con ser como él.

En una ocasión David se presentó a la inauguración de la Academia Beckham y ahí se tomó una fotografía con los niños se se formaban en la escuela local, entre quienes se encontraban el actual delantero inglés. En la fotografía también estaba Katie, quien era compañera de colegio de Harry y luego fue su esposa.

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El Arsenal rechazó a Harry Kane

El ahora jugador del Bayern Munich no tuvo un camino sencillo. Luego de soñar toda su infancia con ser como Beckham, probó suerte en las fuerzas básicas del Arsenal. Sin embargo, luego de casi dos años, lo sacaron del equipo al argumentar que no tenía la condición física adecuada.

Aunque la tristeza lo invadió, el joven Kane no se rindió y regresó a Ridgeway Rovers para continuar su formación y luchar por jugar en la liga más importante de su país.

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El delantero debutó en la Premier League con el Tottenham, pero el equipo lo cedió por no destacar en los partidos que disputó. El éxito del futbolista llegó hasta que lo fichó el Bayern Munich, equipo con el que se convirtió en máximo goleador de la Eurocopa.

El llamado "Hurrikane" de los Tres Leones suma más de 500 goles en su carrera, de los cuales 81 han sido con su selección y 10 en Copas del Mundo. Además, a sus 32 años de edad, ha ganado dos Bundesligas, una Supercopa de Alemania y una Copa alemana.

Kane igualó a su ídolo Beckham antes del Mundial 2026

El 2026 ha sido un año clave para Kane. Además de que disputa su tercer Mundial con la Selección de Inglaterra, en junio pasado alcanzó el récord de David Beckham al llegar a 115 partidos internacionales.

El logró llegó hasta los oídos de Beckham, quien le mandó una nota de voz para felicitarlo y reconocer su constancia en el futbol, según contó el mismo Harry Kane antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Con Harry Kane al frente del equipo, hoy Inglaterra se enfrenta contra México en los octavos de final del Mundial 2026. Puedes ver la transmisión en vivo por internet o por televisión abierta en Azteca 7. El juego inicia en punto de las 18:00 horas, desde el Estadio Ciudad de México, antes Azteca.