Harry llegó a Reino Unido para los funerales del príncipe Felipe

El príncipe Harry, duque de Sussex, llegó este domingo al Reino Unido para asistir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, fallecido el pasado viernes, de acuerdo con el tabloide The Sun.

Este viaje representa la primera visita a Reino Unido del hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales, a poco más de un año de haber anunciado su salida de la familia real británica, junto a su esposa, Meghan Markle y su hijo, Archie.

Harry llegó solo a territorio británico, pues medios señalan que los médicos que atienden a Meghan no le recomendaron hacer el viaje, por su embarazo.

Reportes señalan que Harry llegó a Londres a las 13:15 horas, tiempo local, aterrizando en el aeropuerto de Heathrow en un avión comercial de British Airways procedente de Los Ángeles, ciudad en la que los Duques de Sussex residen actualmente.

La prensa local reportó que una vez que descendió de la aeronave, ya había un vehículo todoterreno de la armada británica esperándolo.

Te puede interesar: VIDEO: ¿Cayó un meteorito en Cancún? Esto es lo que se sabe

HARRY TENDRÁ QUE CUMPLIR CUARENTENA POR COVID-19

Medios británicos señalaron que el duque de Sussex llegó con anticipación al Reino Unido para poder cumplir un periodo de cuarentena y someterse a la prueba de Covid-19 que solicitan las autoridades locales.

El príncipe Harry está alojado en una casa ubicada en los terrenos del palacio de Kensington, en Londres, donde los Duques de Sussex vivieron un tiempo antes de renunciar a sus responsabilidades con la corona.

Esta será la primera vez que Harry se encuentre de frente con su familia desde la polémica entrevista que dio junto con su esposa a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que denunciaron malos tratos de parte de la familia real.

John Major, ex primer ministro británico, declaró recientemente que el funeral del duque de Edimburgo puede ser una buena oportunidad para que el duque de Sussex alivie la tensión que existe con algunos miembros de la familia real.

Te puede interesar: Se integran 31 niños más a la Policía Comunitaria en Guerrero