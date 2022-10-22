Harry Potter aparecerá en las monedas de Reino Unido

The Royal Mint, la Casa de Moneda de Reino Unido, anunció que lanzará una moneda conmemorativa con la cara del mago más famoso del mundo: Harry Potter.

Los peniques de 50 pesos serán los que contengan el rostro del personaje, ello para conmemorar los 25 años de “La piedra filosofal”, el primer libro de la saga de J.K. Rowling y que logró 120 millones de copias vendidas.

The Royal Mint explicó que sacarán una colección de monedas conmemorativas, la primera tendrá grabado el rostro de Harry Potter, le seguirán otros con diseños del Expreso de Hogwarts, el profesor Dumbledore y el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Las monedas de 50 peniques con los personajes de Harry Potter comenzarán a circular en Reino Unido entre 2022 y 2023.

Jim Kay fue el diseñador de las monedas con la cara de Harry Potter, las cuales se elaboraron con tecnología de punta y un grabado digital. La Casa de Moneda de Reino Unido compartió un video para mostrar cómo se hicieron.

Our #HarryPotter 50p will leave you spellbound, but it wasn’t made by magic! Here’s how we did it! ⚡️



Who’s getting one? 🙋‍♀️ ⁦@wizardingworld⁩ ⁦@jk_rowling⁩ pic.twitter.com/XC2auedQx5 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) October 20, 2022

Las ediciones seleccionadas de la moneda incluyen una característica de diseño especial que muestra un rayo y el número '25' cuando se mueve la moneda.

¿Cómo conseguir una moneda de Harry Potter?

Si eres fan de la saga de Harry Potter y estás interesado en conseguir una moneda conmemorativa, deberás ingresar a la página oficial de The Royal Mint, después a "Colecciones".

Una vez ahí, ve al apartado que dice “Harry Potter y la piedra filosofal”, te dirigirá a la página donde podrás adquirir la que te guste.

¿Cuánto costará la moneda de Harry Potter?

Los precios de las monedas de Harry Potter varían dependiendo del material con el que fueron fabricadas, pero el costo ronda entre 20 y 5 mil euros, equivalentes a 392 y 98 mil pesos mexicanos.

La más económica es una moneda de color brillante, sin circular; mientras que la más cara es de oro de 2 oz, y ya está agotada.

