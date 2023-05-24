Haruki Murakami, escritor japonés, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023

Haruki Murakami, escritor japonés, fue declarado Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 durante este día en España de entre 37 aspirantes de 17 nacionalidades aspirantes al premio.

La literatura oriental estaba entre las favoritas del jurado en esta edición que ha elegido entre 37 aspirantes de 17 nacionalidades que optaban por el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.

El jurado del Princesa de Asturias de las Letras ha considerado "la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora, que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización en las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo.

El premio es el quinto de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación, y que este año alcanzan su XLIII edición.

Los veinte miembros del jurado comenzaron el martes las deliberaciones en la ciudad española de Oviedo (norte) para decidir qué literato sería el premiado en una reunión presidida por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

Machado desveló que había tres o cuatro candidatos orientales extraordinarios, "entre los mejores del mundo actualmente".

Postura del escritor Juan Villoro

Partidaria de premiar la literatura oriental se mostró también, la sinóloga Anne-Hélene Suárez, profesora de lengua y civilización chinas y traductora. Por su parte, Juan Villoro Ruiz, escritor y periodista mexicano, destacó la candidatura del escritor japonés que, a su juicio, "ha sido castigado un poco por ser demasiado popular".

Qué son los Premios Princesa de Asturias

Los premios princesa de Asturias están destinados, según señala su reglamento, a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria, realizada por personas e instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional.

Conforme a estos principios el premio princesa de Asturias de las letras se concederá a la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros.

Los Premios Princesa de Asturias están dotados con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50,000 euros, un diploma y una insignia.

Trayectoria de Haruki Murakami

Murakami (Kioto, 1949) empezó a escribir a los 29 años. Escribe, ha asegurado a menudo, para sus lectores, no para recibir premios, y porque disfruta "creando historias". A sus 74 años, cuenta con una larga carrera literaria con famosas novelas como "Kafka en la orilla", "Tokio blues" o la trilogía "1Q84".

El escritor japonés decía en 2011 que la clave de su éxito literario era su deseo de "absorber influencias", tanto de Oriente como de Occidente, y aseguraba ser una esponja con elementos de la cultura pop, las series de televisión, la música pop y la literatura de Stephen King y Franz Kafka.

Haruki Murakami es un escritor y traductor japonés, autor de novelas, relatos y ensayos. Sus libros han generado críticas positivas y obtenido numerosos premios, incluidos el Franz Kafka (2006), el Mundial de Fantasía (2006), el Jerusalén (2009) y el Hans Christian Andersen de Literatura (2016).

Aunque Haruki Murakami se ha forjado una trayectoria gracias a sus novelas y relatos (entre ellos, los volúmenes "El sauce ciego y la mujer dormida", "Hombres sin mujeres" o "Primera persona del singular"), de su afición al "running" surgía "De qué hablo cuando hablo de correr" y, de sus reflexiones sobre la música (es amante de los Beatles), la vida y la escritura ha forjado títulos como "Underground", "De qué hablo cuando hablo de escribir" o "Cuando la música lo es todo".

Haruki Murakami entre los mayores novelistas de la actualidad

Traducida a cincuenta idiomas y a veces criticada por el establishment literario japonés como no japonesa, su obra está influida por el surrealismo y se centra en temas como la soledad y la alienación. Es considerado una figura importante en la literatura posmoderna. The Guardian ha situado a Murakami "entre los mayores novelistas de la actualidad". Ha sido considerado candidato al Premio Nobel de Literatura en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento haya obtenido el galardón.

En 1988, con el enorme éxito de su novela Norwegian Wood (Tokio blues), abandonó Japón para vivir en Europa y Estados Unidos, pero regresó a Japón en 1995, tras el terremoto de Kobe y el ataque terrorista de gas sarín que la secta japonesa Verdad Suprema perpetró en el metro de Tokio. Más tarde Murakami escribiría sobre ambos sucesos.

En 1988, con el enorme éxito de su novela Norwegian Wood (Tokio blues), abandonó Japón para vivir en Europa y Estados Unidos, pero regresó a Japón en 1995, tras el terremoto de Kobe y el ataque terrorista de gas sarín que la secta japonesa Verdad Suprema perpetró en el metro de Tokio. Más tarde Murakami escribiría sobre ambos sucesos.

A finales del 2005 Haruki Murakami publicó la colección de cuentos Tōkyō Kitanshū, traducido libremente como Misterios tokiotas. Más tarde editó una antología de relatos llamada Historias de cumpleaños, que incluye textos de escritores angloparlantes, además de uno suyo preparado especialmente para este libro.

El 13 de abril de 2023, tras seis años desde su última novela, publica en Japón La ciudad y sus muros inciertos, una extensión de uno de sus primeros relatos con el mismo nombre.

Haruki Murakami es aficionado al deporte: participa en maratones y triatlón, aunque no empezó a correr hasta los 33 años. El 23 de junio de 1996 completó su primer ultramaratón, una carrera de 100 kilómetros alrededor del lago Saroma en Hokkaido (Japón). Aborda su relación con el deporte en De qué hablo cuando hablo de correr (2008).