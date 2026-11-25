La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una recomendación dirigida al Consejo General para ampliar la vigencia de las Credenciales para Votar expedidas tanto en territorio nacional como en el extranjero que pierden validez el 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el organismo electoral, esta propuesta tiene como finalidad garantizar la participación ciudadana, alcanzando a un universo de 4 millones 803 mil 344 registros ciudadanos contabilizados con corte al 31 de octubre de 2026.

¿Hasta cuándo sirve mi credencial de elector si dice 2026?

De aprobarse de manera definitiva la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Vigilancia —la cual continuará su trámite ante la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE) y posteriormente ante el Consejo General del INE—, las credenciales de elector con vigencia 2026 seguirán siendo válidas hasta el día de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027, correspondiente al Proceso Electoral Federal y a los Procesos Electorales Locales 2026-2027.

¿Cuál es el límite para renovar la credencial del INE?

De manera ordinaria, la fecha de vencimiento impresa en estas micas es el 31 de diciembre de 2026. No obstante, el INE contextualizó esta propuesta de ampliación dentro del cierre de su campaña especial de actualización de credenciales, cuya fecha límite está prevista para el 25 de enero de 2027, periodo en el que se exhorta a la ciudadanía a acudir a renovar su plástico antes de los comicios.

¿Cómo saber si ya debo renovar la credencial del INE?

Para verificar si es necesario realizar el trámite de renovación, las y los ciudadanos deben revisar el apartado de vigencia ubicado en el anverso (parte frontal) de su Credencial para Votar. Si el año marcado en dicho recuadro corresponde a 2026 —o a años anteriores que ya hayan concluido su validez—, el plástico forma parte de los registros que requieren actualización ante los Módulos de Atención Ciudadana del INE.

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¿Qué requisitos necesito para renovar mi credencial de elector?

De acuerdo con los lineamientos oficiales del Instituto Nacional Electoral para cualquier trámite de actualización o renovación en sus Módulos de Atención Ciudadana, las y los solicitantes deben presentar en original tres documentos:

Documento de nacionalidad: Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Acta de nacimiento o carta de naturalización. Identificación con fotografía: Pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional o credencial de servicio público (en caso de no contar con ella, se puede acudir con dos testigos).

Pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional o credencial de servicio público (en caso de no contar con ella, se puede acudir con dos testigos). Comprobante de domicilio: Recibo de pago de impuestos o servicios (agua, luz, teléfono, predial o estados de cuenta) con una antigüedad no mayor a tres meses.

¿Qué pasa si no renuevo mi credencial antes de que venza?

Según lo precisado por la Comisión Nacional de Vigilancia del INE, en caso de concretarse la ampliación de vigencia hasta las elecciones de 2027, los registros de las personas que no hayan renovado su plástico serán excluidos del Padrón Electoral y de las Listas Nominales de Electores al día siguiente de la Jornada Electoral (es decir, a partir del 7 de junio de 2027), por lo que el documento dejará de funcionar tanto para votar como para utilizarse como medio de identificación oficial.