¿Tu credencial de elector ya no sirve? Estos son los casos en los que pierde vigencia y cómo renovarla

La credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) es una herramienta que no sirve sólo para identificarnos, sino que también es vital para ejercer el derecho al voto, sobre todo en las elecciones intermedias de 2027. Los ciudadanos deben estar atentos para conocer la vigencia de esta identificación.

¿Cuándo deja de ser vigente mi credencial de elector?

La credencial para votar tiene una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión. Al cumplirse ese plazo, el ciudadano debe solicitar una nueva credencial ante el INE.

Vale la pena recordar que el instituto también da de baja la credencial del Padrón Electoral cuando la persona realiza un trámite en un módulo de atención ciudadana y no acude a recoger el documento. En ese caso, la credencial anterior deja de ser vigente.

¿Cómo saber si mi credencial de elector está vigente?

La credencial de elector tiene la vigencia impresa al frente, en la esquina inferior derecha. Además, el INE cuenta con un portal donde permite la consulta de la vigencia y la inscripción al Padrón Electoral.

En este sitio es necesario ingresar los datos de la credencial para votar, como el código de identificación de la credencial y el identificador del ciudadano, impresos en el reverso del documento.

El instituto aclara que una impresión de la página web, donde se muestre la respuesta de la consulta de vigencia, no se considera un comprobante oficial emitido por el INE para demostrar la validez o vigencia de la credencial.

¿Cómo renovar mi credencial de elector?

Cuando la credencial cumple 10 años desde su emisión, el ciudadano debe solicitar una nueva. El INE explica que cada trámite, ya sea inscripción, actualización de datos o cambio de domicilio, genera una nueva credencial con un número de emisión actualizado.

¿Cuánto tarda el INE en entregar la credencial de elector renovada?

El INE asegura que el plazo para la entrega de la credencial de elector renovada puede ser de hasta 15 días naturales.

¿Qué pasa si no recojo mi nueva credencial de elector?

Si realizaste un trámite en un módulo de atención ciudadana y no acudiste a recoger la nueva credencial, el INE da de baja el documento del Padrón Electoral. Además, la credencial anterior deja de ser vigente.

¿La credencial vencida sirve para identificarme?

Una credencial de elector vencida no sirve para votar ni como método de identificación, ya que diversas oficinas y empresas solicitan una credencial vigente como identificación oficial.