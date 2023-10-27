“Hay amenazas y no hay vigilancia": El desgarrador testimonio sobre lo que se vive en Guerrero

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) compartió el testimonio de Laura Radilla, una mujer que vivió el momento en que el huracán “Otis” golpeó las costas de Guerrero y que actualmente sufre los estragos de un estado abandonado por las autoridades, los habitantes no se sienten seguros, la comida y el agua escasea y las autoridades brillan por su ausencia.

Durante el audio con una duración de un minuto y 54 segundos, escucha la voz de Radilla entrecortada, nerviosa y en medio de la incertidumbre acusa que recientemente se escucharon balazos y que hay personas que constantemente amenazan a los habitante de las casas porque se quieren meter a robar.

“Mis papás no tienen agua, no tienen comida; ayer que venía caminando hacia el centro había un muerto en un camellón por el huracán, tapado en una sábana blanca”, atestiguó.

“Están abriendo para saquear”, dijo Laura Radilla

Radilla habló sobre una de las problemáticas que se han hecho presentes en los últimos días y es la inseguridad, contó que las personas están abriendo para saquear, y las autoridades no se aparecen a pesar de que se encuentra en una zona comercial, incluso llegaron al punto de gritar que los dejaran en paz.

A través de redes sociales compartió un mensaje en el que pidió apoyo con víveres y denunció que están asaltando a las personas que acuden a Acapulco para apoyar.

“Querida familia y amigos mi familia y yo estamos bien, gracias a Dios.

Acapulco está destrozado, hay saqueos por todos lados, anoche fui testigo de ello, la rapiña ya está abriendo todooooo lo que encuentra a su paso, se escuchan balazos la gente se está volviendo loca.

Envíen víveres y ayuda por favor con el ejército por favor.

En la entrada de Acapulco en Renacimiento están asaltando a los que vienen de otros lugares con despensa, no se arriesguen a traer nada ustedes” escribió en su cuenta de Facebook.