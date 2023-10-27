Así es como personas de Acapulco pueden trasladarse a CDMX tras paso de huracán “Otis”

El huracán "Otis" se llevó todo en Acapulco, dejando a las personas sin vivienda, ni comida, ni agua. Ante esto, es importante dar a conocer cuáles con las vías terrestres y la condición del aeropuerto para que las personas puedan salir de la zona de desastre.

¿Cuáles son las vías terrestres para salir de Acapulco, Guerrero?

Fue durante la mañana del pasado jueves 26 de octubre, cuando se restableció la circulación en la Autopista del Sol después de estar 24 horas cerrada por las malas condiciones. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) destacó que se encuentran abiertos los cuatro carriles, incluyendo el km 360, donde hubo un deslave; sin embargo, pidió a la población que su tránsito sea responsable.

Filas kilométricas son las que hay desde la Autopista del Sol con dirección a la Ciudad de México para poder salir de la zona cero.

#SICTInforma #HuracánOtis



La SICT informa que en la autopista del Sol (CDMX-ACAPULCO) se han liberado los cuatro carriles, incluyendo el km 360 (donde hubo un deslave). Insistimos en su tránsito responsable. pic.twitter.com/aN6iKNn21M — SICT México (@SICTmx) October 27, 2023

¿Cómo está la carretera Acapulco-Zihuatanejo?

Aunado a ello, se destacó que tras una supervisión en la carretera Acapulco-Zihuatanejo no se identificaron cortes de camino ni incidencias relevantes, por lo que está libre para su tránsito.

Hundimiento de carretera en Libramiento Poniente Acapulco

El kilómetro 16 del Libramiento Poniente Acapulco (Plaza de Cobro, La Venta Bis), se encuentra cerrado en ambas direcciones por hundimiento en la carretera. Las autoridades todavía no han dado a conocer la hora en la que se podrá transitar de manera libre.

Autobuses para trasladar a turistas a CDMX

Se han habilitado dos puntos: la caseta La Venta y la iglesia de Costa Azul con autobuses para trasladar a turistas a la central camionera de Taxqueña, en la Ciudad de México.

Puente aéreo con la Ciudad de México

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dio a conocer que el Aeropuerto de Acapulco, Guerrero, operará este viernes pese a daños que tuvo terminal aérea, esto para hacer un puente con la Ciudad de México.

Serán las empresas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris las que crearán puente aéreo para turistas varados en Acapulco.

Airbus 320 aterrizado en Acapulco|FIA

Cerca de las 9:30 horas, aterrizó un avión de la aerolínea Volaris, momentos después, el 737 de Aeroméxico.

Aproximadamente a las 11 horas se dio a conocer que ya se ha sacado a salvo al primer grupo de pasajeros varados en Acapulco, así lo confirmó el Grupo Aeroportuario Centro Norte. Mencionó que a lo largo del día continuarán las operaciones de rescate y que más adelante se darán más detalles.