Después de disfrutar de un fin de semana largo, millones de estudiantes de la SEP se preparan para el regreso a clases este martes 17 de noviembre, aunque en algunas otras escuelas se decidió suspender las actividades, prolongando el descanso un día más.

Entonces, ¿quiénes regresan a clases este martes y cuándo será el próximo puente escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP)? Aquí te contamos lo que debes saber.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos SEP tras megapuente?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria t endrán clases normales el martes 17 de noviembre , después del descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, no todos volverán a las aulas, pues algunas autoridades educativas anunciaron la suspensión de actividades debido a las condiciones meteorológicas ocasionadas por el frente frío.

Por ahora, la suspensión no aplica a nivel nacional, por lo que la mayoría de los alumnos deberán retomar sus actividades con normalidad.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫 El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. 🎒 — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Municipios de México que suspenden clases este 17 de noviembre

¡Atención, padres de familia! La SEP Puebla confirmó que 62 municipios no tendrán clases presenciales este martes 17 de noviembre, debido al pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos ubicadas en las regiones de la Sierra Norte y Sierra Nororiental.

Entre los municipios donde se suspenderán las clases presenciales se encuentran:

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Chignahuapan

Cuetzalan del Progreso

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Zacapoaxtla

Zaragoza

Ahuazotepec

¿Cuándo es el próximo puente escolar de la SEP?

Aunque el megapuente está por terminar, los estudiantes no tendrán que esperar demasiado para disfrutar de otro fin de semana largo.

De acuerdo con el calendario de la SEP, el viernes 27 de noviembre de 2026 se suspenderán las clases por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esto significa que los alumnos de educación básica disfrutarán de tres días de descanso seguidos:

27 de noviembre : Viernes de Consejo Técnico Escolar.

: Viernes de Consejo Técnico Escolar. 28 de noviembre : descanso fin de semana.

descanso fin de semana. 29 de noviembre: descanso fin de semana.

Las clases se reanudarán el lunes 30 de noviembre, marcando el último puente escolar de 2026.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026-2027?

Después del último puente de noviembre, los alumnos de la SEP se preparan para las vacaciones decembrina, regresando a clases hasta 2027.

De acuerdo con el calendario, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre y terminarán el jueves 7 de enero de 2027.