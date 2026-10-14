Megapuente en octubre y noviembre 2026: Alumnos de la SEP tendrán hasta 6 días sin clases

¡A apagar la alarma! Los alumnos están próximos a disfrutar un megapuente, que marca el inicio de varios días de descanso entre octubre y noviembre, según lo que marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A partir del 30 de octubre, la SEP establece varios feriados consecutivos que permitirán a los alumnos faltar hasta 6 días a clase. Conoce en Azteca Noticias las fechas exactas.

Primer megapuente del calendario escolar 2026: ¿Qué días no habrá clases en octubre?

El primer megapuente que establece la SEP se enmarca por el viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE) y se extiende por el Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes de México.

A partir de ahí, los alumnos tendrán varios días de descanso gracias a días feriados como la conmemoración de la Revolución Mexicana. Pero ¿cuándo será el primer megapuente y cuántos días podrán disfrutar sin clases?

¡Anota la fecha! Si tienes pensado aprovechar estos días para salir de vacaciones, toma en cuenta que el primer gran puente escolar está previsto a partir del viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫 El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. 🎒 — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Esto significa que los estudiantes podrían disfrutar de hasta cuatro días seguidos sin clases, debido a que se atraviesa el fin de semana.

¿Hay megapuentes en noviembre? Todos los días que no habrá clases

Noviembre será uno de los meses favoritos para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, pues el calendario escolar de la SEP contempla más días sin clases por descarga administrativa y días festivos.

Estos se dividen en:



Lunes 2 de noviembre (Día de Muertos): Regresan a clases a partir del martes 3

(Día de Muertos): Regresan a clases a partir del martes 3 Viernes 13 de noviembre ( Registro de calificaciones): Suspensión por descarga administrativa.

Registro de calificaciones): Suspensión por descarga administrativa. Lunes 16 de noviembre (Se adelanta por la Revolución Mexicana): Alumnos regresan a clases hasta el martes 17.

(Se adelanta por la Revolución Mexicana): Alumnos regresan a clases hasta el martes 17. Viernes 27 de noviembre (Consejo Técnico Escolar): Sesión ordinaria del CTE, cerrando el mes con otro puente de 3 días.

¡Ojo! Este año, el 20 de noviembre cae en viernes y, aunque el calendario lo marca como una fecha conmemorativa, algunas escuelas podrían suspender las clases.

De ser así, los estudiantes podrían sumar hasta seis días sin clases, aunque todo dependerá de los ajustes que anuncie la SEP o de casos extraordinarios por huracanes y otras situaciones que ameriten la suspensión de clases.

